Το βάρος για να ξεκαθαριστεί το θέμα των ισχυρισμών και των εγγράφων που παρουσιάζουν τον Δήμαρχο Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, να έχει προβεί σε αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας, είναι πλέον στην Αστυνομία Κύπρου.

Χθες, όπως ξεκαθαρίστηκε και μέσω τοποθετήσεων από τον λειτουργό του γραφείου Τύπου του αστυνομικού Σώματος, Χριστόδουλο Κόνσολο, η Αστυνομία διερευνά αυτεπάγγελτα την υπόθεση.

Όπως αφήνεται να νοηθεί αυτή ήταν η μοναδική οδός από τη στιγμή που οι ισχυρισμοί έλαβαν ανυπολόγιστες διαστάσεις μέσω διαδικτύου. Σημείωσε πως διερευνώνται και ενδεχόμενα αδικήματα που εμπίπτουν στο Νόμο των προσωπικών δεδομένων.

Τα έγγραφα

Η δεύτερη αστυνομική διερεύνηση για το θέμα μετά από τουλάχιστον επτά χρόνια, αναμένεται να ρίξει οριστικά φως στο θέμα των εγγράφων, που είναι κομβικής σημασίας αν ληφθούν υπόψιν και τα όσα έχουν αναφέρει χθες.

Σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν δημοσιευτεί τουλάχιστον τρία έγγραφα, τα οποία εμφανίζουν τη σύζυγο του κ. Φαίδωνος να έχει προσέλθει στις 13 Μαρτίου του 2017, η ώρα 19:15, στο Τμήμα Ατυχημάτων κι Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας για εξέταση μετά από τραυματισμό της και εξειδικευμένη εξέταση, στην οποία υποβλήθηκε.

Τι παρουσιάζεται

Στο ένα έγγραφο και στο πεδίο που αναφέρει «ΚΥΡΙΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑ», εμφανίζεται χειρόγραφη σημείωση που αναγράφει «ξυλοδαρμός από σύζυγο». Το δεύτερο έγγραφο παρουσιάζει την κ. Λουΐζα Ανδρέου να έχει υποβληθεί σε ακτινοδιαγνωστική εξέταση. Στο τρίτο έγγραφο και συγκεκριμένα στο πεδίο «ΔΙΑΓΝΩΣΗ» παρουσιάζεται η ακόλουθη χειρόγραφη σημείωση: «Αναφερόμενος ξυλοδαρμός» και προστίθεται: «Κάκωση κρανίου, αυχένα, μηριαίου».

Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με τα όσα παρουσιάζονται στα έγγραφα, τρία λεπτά μετά που εμφανίζεται η κ. Ανδρέου να προσήλθε στο ΤΑΕΠ, δηλαδή στις 19:18, έγινε διαλογή, ενώ εισήλθε στον θάλαμο του ΤΑΕΠ στις 21:59.

Οι τρεις επισκέψεις

Εξάλλου, ενώπιον μας έχουν τεθεί

που αφορούν την κ.

. Την εμφανίζουν να επισκέφτηκε το

στις

και να παρέμεινε εκεί μέχρι τις

, αλλά και να επισκέπτεται άλλες δυο φορές ορθοπεδικό τμήμα του δημοσίου.

Συγκεκριμένα, εξετάστηκε από ορθοπεδικό στις 17/3/2017 (10:11 – 23:59), ενώ ακόμη μια επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 30/5/2017 (12:49 – 23:59), περίπου δυόμιση μήνες μετά το περιστατικό.

Φερόμενη καταγγελία

Επιπλέον, ένα ακόμη έγγραφο που έχει περιέλθει στην κατοχή μας,

που καταλογίζει διάφορα στον νυν

, μεταξύ των οποίων και ισχυρισμός για

σε βάρος της συζύγου του.

Η επιστολή, σύμφωνα πάντα με τα όσα αναγράφονται, συντάχθηκε σε άγνωστο χρονικό διάστημα και αποστάλθηκε στον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, στον/στην Πρόεδρο της Βουλής, στον Γενικό Εισαγγελέα, στον αρχηγό Αστυνομίας και στους αρχηγούς κομμάτων.

Η αυθεντικότητα

Αναμένεται πως με την αστυνομική εξέταση του θέματος θα ξεκαθαριστεί η γνησιότητα ή όχι των εγγράφων και των καταχωρήσεων, στις οποίες αναφερθήκαμε. Όχι μόνο θα τύχουν

, αλλά θα υπάρξουν

και από

και

που παρουσιάζονται στα σχετικά έγγραφα.

Είναι ενδεικτικό ότι ο πρώην αρχηγός Αστυνομίας, Κύπρος Μιχαηλίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του τηλεοπτικού σταθμού «ΣΙΓΜΑ» για το θέμα των υπό συζήτηση εγγράφων, σχολίασε: «Είναι μια μαρτυρία και, βέβαια, πάντοτε σε μια τέτοια μαρτυρία λαμβάνεται υπόψιν ποιος δίδει το στοιχείο εκείνο στην Αστυνομία. Γίνονται περαιτέρω έρευνες γιατί προφανώς υπάρχουν και ονόματα πάνω στα συγκεκριμένα χαρτιά. Άρα τα άτομα, τα οποία είτε έχουν πάρει ακτινογραφίες παραδείγματος χάριν, είτε έχουν κάνει μια γνωμάτευση οι γιατροί, θα πρέπει να κληθούν για να δώσουν καταθέσεις. Άρα είναι ένα στοιχείο σημαντικό το οποίο χρειάζεται επεξεργασία και βέβαια να φανεί και η αυθεντικότητά του. Αν πράγματι είναι πραγματικό χαρτί ή μήπως είναι κάτι άλλο».

Η δεύτερη φορά

Αυτή είναι, πάντως, η δεύτερη φορά που εξετάζεται αυτεπαγγέλτως υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του κ. Φαίδωνος. Τις πληροφορίες επιβεβαίωσε ο κ. Μιχαηλίδης, κατόπιν ερωτήματος στην τηλεοπτική εκπομπή του «ΣΙΓΜΑ»: «Νομίζω, πολύ καλά έχει κάνει η Αστυνομία να προχωρήσει σε αυτεπάγγελτη έρευνα. Θεωρώ ότι έχει αργήσει ίσως. Και στο σημείο αυτό θα πρέπει να πω ότι παρόμοιες πληροφορίες για το ίδιο ζήτημα είχαν φτάσει στην Αστυνομία και πολύ παλαιότερα. Δηλαδή, μιλάμε γύρω στο 2018-19. Τα στοιχεία ήταν ελλιπή, βέβαια, είχε γίνει μια έρευνα.Είχαν ζητηθεί από αρκετά άτομα να δοθούν καταθέσεις. Δυστυχώς, δεν ήθελαν να δώσουν καταθέσεις και η υπόθεση οδηγήθηκε στη Νομική Υπηρεσία. Και εκεί στη Νομική Υπηρεσία είχαν δοθεί οδηγίες λόγω ελλιπούς μαρτυρίας να μην προχωρήσει. Είναι κάτι το οποίο γνωρίζω. Ως εκ τούτου, αυτή τη στιγμή επανέρχεται το θέμα με προφανώς περισσότερα στοιχεία. Έχουν παρουσιαστεί διάφορα χαρτιά…».

Συνθήκη Κωνσταντινούπολης

Πληροφόρηση που έλαβε χθες ο «Φ» αναφέρει πως τότε δεν είχε γίνει καταχώριση στο Δικαστήριο, επειδή δεν υπήρχε παραπονούμενο πρόσωπο και ήταν αδύνατο να σταθεί υπόθεση, χωρίς ουσιώδους σημασίας μαρτυρία. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι το οποίο παραμένει υπό εξέταση.

Είναι ενδεικτικό ότι χθες ο πρώην αρχηγός Αστυνομίας, Κύπρος Μιχαηλίδης, υποστήριξε πως ακόμα και αν το θύμα σε μιας τέτοιας φύσεως υπόθεση δεν έχει παράπονο, μπορούν να ασκηθούν ποινικές διώξεις «με βάση τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης».

«Καλωσορίζω την έρευνα για να καθαρίσω το όνομά μου»

Ο δήμαρχος Πάφου κάνει λόγο για οργανωμένο πόλεμο πολιτικής και οικονομικής διαπλοκής σε βάρος του

Σε χθεσινή γραπτή του τοποθέτηση ο δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος, μίλησε για πόλεμο σε βάρος του από «πολιτική, οικονομική διαπλοκή και οργανωμένο έγκλημα», πρόσθεσε πως καλωσορίζει την έρευνα γιατί θα καθαρίσει το όνομά του κι έκανε δέσμευση περί μάχης μέχρι τέλους. Αυτούσια η δήλωσή του: «Τις τελευταίες μέρες, και υπό την πίεση επερχόμενων εξελίξεων, μια εγχώρια συμμαχία πολιτικής και οικονομικής διαπλοκής και οργανωμένου εγκλήματος δίνει αγώνα να εξουδετερώσει τους εχθρούς της. Ήδη ξεκίνησε ανηλεής πόλεμος εναντίον μου, με όμηρο την οικογένειά μου και με ιστορίες που αναπαράγονται χωρίς αποτέλεσμα επί δέκα περίπου χρόνια. Σας περίμενα.

Σήμερα ενημερώθηκα από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ότι ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα για ισχυρισμούς που προέρχονται από γυναίκα η οποία φαίνεται να διαμένει στην Ρωσία. Τίποτα από όλα αυτά που λέγονται για μένα και την σύζυγο μου δεν ισχύουν. Έχουμε μια υπεροχή οικογένεια με δυο παιδιά, που όμως είναι σε ηλικία που καταλαβαίνουν. Καλωσορίζω την έρευνα για να καθαρίσω το όνομά μου. Και βεβαίως μετά θα είναι η σειρά μου να μιλήσω.

Τα κυκλώματα διαφθοράς, οργανωμένου εγκλήματος και μαύρου πολιτικού χρήματος καταστρέφουν την πραγματική πρόοδο και το μέλλον αυτού του τόπου με το χειρότερο τρόπο. Αυτά που συμβαίνουν πίσω από το σκηνικό της δημοσιότητας είναι αδιανόητα και επικίνδυνα για το λαό μας και την επιβίωση του. Η εξουσία, όμως, που εδραίωσαν, τρίζει και το ξέρουν.

Είναι γνωστό ότι η πολιτική μου παρουσία και οι επώνυμες καταγγελίες μου τους έχουν θορυβήσει. Γι’ αυτό συνεργάζονται για το πώς θα με εξοντώσουν, αποπροσανατολίζοντας την κοινή γνώμη.

Άλλωστε γνώριζα, και έχω τοποθετηθεί σχετικά, πως ο πόλεμος αυτός που διεξάγεται εναντίον μου θα είναι συνεχής και ανελέητος. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζω και είμαι σίγουρος ότι θα αντιμετωπίσω, παρά το βαρύ προσωπικό και οικογενειακό κόστος, θα συνεχίσω την προσπάθεια για κάθαρση.

Οι πολίτες γνωρίζουν ποιος είμαι, τι λέω και τι κάνω. Τους έχω εμπιστοσύνη.

Ξέρω ότι αυτοί που θέλουν να με εξαφανίσουν είναι αποφασισμένοι. Γιατί έχουν πολλά να χάσουν αν δεν εξαφανιστώ. Αλλά είμαι κι εγώ αποφασισμένος και θα είμαι παρών μέχρι τέλους».

Εξάλλου, η σύζυγος του κ. Φαίδωνος, Λουΐζα Ανδρέου, σε δημόσια τοποθέτησή της το περασμένο Σάββατο κατήγγειλε συντονισμένη επίθεση σε βάρος της οικογένειάς της, με στόχο την πολιτική φθορά του συζύγου της.

Στις δήλωση της, που ανάρτησε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, τόνισε ότι αισθάνθηκε την ανάγκη να τοποθετηθεί προκειμένου να προστατεύσει την οικογένειά της από «κακία και κουτσομπολιά». Ξεκαθάρισε ότι δεν χρειάζεται καμία μορφή προστασίας ούτε «αυτόκλητους προστάτες με σκοπιμότητες», υπογραμμίζοντας πως όσοι τη γνωρίζουν στον εργασιακό της χώρο, στο οικογενειακό και φιλικό της περιβάλλον, γνωρίζουν ότι δεν είναι θύμα και δεν αισθάνεται φόβο. Σε νεότερη ανάρτησή της χθες το πρωί ανέφερε μεταξύ άλλων πως «θέλω να δηλώσω ότι ουδέποτε κατάγγειλα τον σύζυγο μου στην Αστυνομία. Οι ισχυρισμοί ότι κατάγγειλα τον σύζυγο μου στην Αστυνομία και ότι έδωσα κατάθεση ή καταθέσεις είναι εντελώς ψευδείς». Στη συνέχεια διατυπώνει ερωτήματα για τα κίνητρα των ισχυρισμών σε βάρος του συζύγου της».