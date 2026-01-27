Αυτονόητο θεωρεί ο Κύπρος Μιχαηλίδης ότι η Αστυνομία θα επιχειρήσει να επικοινωνήσει με την καταζητούμενη Άννα Φωτίου (Annie Alexui) για όσα ισχυρίζεται στην υπόθεση Φαίδωνα Φαίδωνος και όχι μόνο. Ο πρώην Αρχηγός της Αστυνομίας, ο οποίος χθες αποκάλυψε πως δεν είναι η πρώτη φορά που διερευνάται υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας με εμπλεκόμενο τον Δήμαρχο Πάφου, θεωρεί ότι η υπόθεση όπως εξελίσσεται αποτελεί μια καλή ευκαιρία για όλες τις πλευρές να αποδείξουν ότι έπραξαν νόμιμα. Είναι επίσης μια ευκαιρία, είπε, να αποδείξει και η Αστυνομία ότι μπορεί να λειτουργήσει σωστά.

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», ο πρώην Αρχηγός υπογράμμισε αρχικά τρία σημεία. Πρώτον ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα του τεκμηρίου της αθωότητας. Δεύτερον ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Και τρίτον ότι η έρευνα είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να αποδεικτούν είτε οι ισχυρισμοί της μιας πλευράς είτε η αθωότητα της άλλης. Επισήμανε επίσης ότι δεν θα ήθελε επί της ουσίας να επεκταθεί περαιτέρω για το τι συνέβη παλαιότερα, ώστε να προστατευτεί η αστυνομική έρευνα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Πρόσθεσε πως αν του ζητηθεί να ενισχύσει την οποιαδήποτε κατάθεση θα το πράξει ευχαρίστως.

Όσον αφορά την εξακρίβωση της γνησιότητας των στοιχείων που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και άλλων, ο Κύπρος Μιχαηλίδης πιστεύει ότι υπάρχει ο επαγγελματισμός, η τεχνολογία και οι προηγούμενες εμπειρίες ώστε η Αστυνομία να φτάσει σε ένα καλό αποτέλεσμα. Θα εξαρτηθεί βεβαίως, όπως σημείωσε, από τις καταθέσεις που θα ληφθούν. Οι υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας είναι δύσκολες, σύμφωνα με τον κ. Μιχαηλίδη, ο οποίος συνιστά προσοχή στις τοποθετήσεις όλων διότι παρακολουθούν και τα παιδιά. Έκρουσε το καμπανάκι ώστε να μην ενοχοποιούνται άτομα χωρίς να υπάρχει επαρκής μαρτυρία.

Ερωτηθείς αν καταστρέφονται φάκελοι υποθέσεων μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, ο πρώην Αρχηγός επιβεβαίωσε την ύπαρξη μιας σχετικής αστυνομικής διάταξης με χρονικό πλαίσιο. Για κάποιες περιπτώσεις αυτό γίνεται στα 5 χρόνια, για κάποιες στα 10 και για κάποιες καθόλου, ανάλογα και με την σοβαρότητα της κάθε μιας. Ο ίδιος θεωρεί ότι κάτι σχετικό θα υπάρχει, έστω σε υπολογιστές ή στο διαδίκτυο.

Για το αν υπήρχε τριβή την περίοδο που υπηρετούσε στην Αστυνομία με υποθέσεις της Άννας Φωτίου, ο πρώην Αρχηγός είπε ότι δεν θυμάται το όνομα της από τότε και πως δεν ήξερε την ιστορία της μέχρι πρόσφατα που την είδε στο διαδίκτυο. Πρόσθεσε ότι δεν γνωρίζει τι ακριβώς έχει γίνει και τους λόγους για τους οποίος ζήτησε άσυλο στη Ρωσία, όμως πιστεύει πως οι ισχυρισμοί της (για το παρελθόν της) αν δεν διερευνήθηκαν θα πρέπει έστω και τώρα να διερευνηθούν. Σημείωσε πως μιλά για πρόσωπα που γνωρίζει όλη η Κύπρος, και έστω για αποκατάσταση αυτών των ονομάτων θα πρέπει να γίνει διερεύνηση των ισχυρισμών, να βγει μια ανακοίνωση και να αποδοθούν οι ευθύνες όπου υπάρχουν.

