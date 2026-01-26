Δύσκολο αλλά όχι αδύνατο είναι να προχωρήσει στο δικαστήριο μια υπόθεση βίας χωρίς την ύπαρξη καταγγελίας ή μαρτυρίας από το πρόσωπο που κατ’ ισχυρισμόν κακοποιήθηκε, σύμφωνα με τον έγκριτο νομικό Αχιλλέα Αιμιλιανίδη. Εξήγησε ότι η μαρτυρία του φερόμενου θύματος είναι πάντοτε καθοριστικής σημασίας για την απόδειξη της πράξης αλλά και για το εύρος της ποινής του φερόμενου θήτη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» του Omega, ο κ. Αιμιλιανίδης, ξεκαθαρίζοντας ότι θα μιλήσει γενικότερα για τις υποθέσεις βίας ή παρενόχλησης χωρίς μαρτυρία από το θύμα, και όχι συγκεκριμένα για την υπόθεση στην οποία εμπλέκεται ο Δήμαρχος Πάφου, υποστήριξε ότι στην πράξη δεν είναι τόσο απλό να προχωρήσουν υποθέσεις όπως αυτές. Μπορεί η Αστυνομία να διερευνήσει, είπε, όμως χωρίς την ύπαρξη καταγγελίας ή μαρτυρίας οι δυσκολίες να προχωρήσει η υπόθεση είναι αυξημένες.

Ο έγκριτος νομικός παρομοίασε τέτοιου είδους υποθέσεις με περιστατικά στο εργασιακό περιβάλλον, όπου ο εργαζόμενος φοβάται να καταγγείλει τον εργοδότη του γιατί φοβάται τις συνέπειες που θα ακολουθήσουν, όπως απόλυση, εργασιακός εκφοβισμός και άλλα. Μίλησε επίσης, για την δυσκολία στην αποτελεσματική προστασία αυτών των προσώπων χωρίς ένα ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο ύπαρξης μαρτυρίας από ιατρικά πιστοποιητικά, ο Αχιλλέας Αιμιλιανίδης επισημαίνει πως όντως μπορεί να χρησιμοποιηθούν, όμως, η μαρτυρία του φερόμενου θύματος εξακολουθεί να παραμένει καθοριστικής σημασίας. Στο στάδιο της ποινής, το δικαστήριο θα λάβει υπόψη ότι η καταγγέλλουσα δεν είχε πρόθεση να προχωρήσει σε καταγγελία ή να υπάρξει καταδίκη.

Δείτε όσα είπε ο Αχιλλέας Αιμιλιανίδης: