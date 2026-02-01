Η Κωνσταντίνα Αδαμίδη, 15 ετών, από τη Λευκωσία, απουσιάζει από τον χώρο διαμονής της στη Λευκωσία, από τις 29 Ιανουαρίου, 2026.

Η 15χρονη περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,73μ. περίπου, με καστανόμαυρα μακριά μαλλιά με ξανθές ανταύγειες και καστανά μάτια.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.