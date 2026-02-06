Ο KRISTOFAR KRASIMOV STOYANOV, 22 ετών από την Βουλγαρία, απουσιάζει από τον χώρο διαμονής του στην Χλώρακα, από την 01/02/2026.

Ο 22χρονος περιγράφεται ως κανονικής σωματικής διάπλασης, ύψους 1.68, με καφέ κοντά μαλλιά, καφέ μάτια και μούσι. Τελευταία φορά που θεάθηκε πριν από την εξαφάνιση του, φορούσε γκρίζες φόρμες με κουκούλα και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Πάφου, στο τηλέφωνο 26806131, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.