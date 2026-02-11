Σοβαρή υπόθεση παράτυπης πώλησης τουρκοκυπριακής γης διερευνούν οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη 66χρονου πρώην κοινοτάρχη. Πρόκειται για τεμάχιο που, βάσει της νομοθεσίας, δεν επιτρέπεται να πωληθεί, να εκμισθωθεί, να εκχωρηθεί ή να παραχωρηθεί σε τρίτο από τον μισθωτή του. Ωστόσο, σύμφωνα με καταγγελία ζεύγους, ο ύποπτος φέρεται να εισέπραξε δεκάδες χιλιάδες ευρώ, ισχυριζόμενος ότι μπορούσε να τους το μεταβιβάσει.

Σε βάρος του 66χρονου διερευνώνται αδικήματα που αφορούν δόλιες συναλλαγές σε περιουσία που ανήκει σε άλλον, απόσπαση χρηματικού ποσού με ψευδείς παραστάσεις, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τα υπό διερεύνηση αδικήματα φέρονται να διαπράχθηκαν κατά την περίοδο 2020 και Φεβρουαρίου 2026.

Σύμφωνα με καταγγελία που υπέβαλε πριν μερικές ημέρες ζεύγος από την Λεμεσό, ο ύποπτος τους είχε παραχωρήσει πριν από αρκετά χρόνια μέρος του τουρκοκυπριακού τεμαχίου γης, προκειμένου ο σύζυγος να το χρησιμοποιεί για την τοποθέτηση εργαλείων.

Το 2020, όταν ο 66χρονος κατείχε τη θέση του κοινοτάρχη, φέρεται να ενημέρωσε το ζεύγος ότι προτίθετο να πωλήσει το τεμάχιο και ότι έπρεπε να μετακινήσουν τα αντικείμενα που είχαν τοποθετήσει σε αυτό. Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, το ζεύγος πρότεινε να αγοράσει το τεμάχιο έναντι του ποσού των €20.000, το οποίο κατέβαλε σε μετρητά σε δύο δόσεις.

Ωστόσο, ο ύποπτος δεν προχώρησε σε οποιαδήποτε ενέργεια για μεταβίβαση. Σύμφωνα πάντα με τους παραπονούμενους, το 2023 του έδωσαν επιπλέον €12.000 σε μετρητά. Όπως υποστήριξαν, μετέβησαν στην Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, όπου ο ύποπτος κατέθεσε επιστολή για παραχώρηση του τεμαχίου στο ζεύγος.

Τον Σεπτέμβριο του 2025 οι παραπονούμενοι έλαβαν επιστολή από την Υπηρεσία Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών, με την οποία ενημερώνονταν ότι η αίτησή τους δεν θα εξεταζόταν, καθώς ο 66χρονος, με μεταγενέστερη επιστολή του, απέσυρε τη συγκατάθεσή του για παραχώρηση του γεωργικού κλήρου σε αυτούς. Τότε παραπονέθηκαν, υποστηρίζοντας ότι ο 66χρονος οικειοποιήθηκε το ποσό των €32.000.

Σύμφωνα με τα γεγονότα, από τις εξετάσεις που ακολούθησαν και από κατάθεση λειτουργού της Υπηρεσίας Τ/κ Περιουσιών διαπιστώθηκε ότι, μετά το αίτημα για μεταβίβαση του τεμαχίου στο ζεύγος, είχε σταλεί απαντητική επιστολή προς αυτούς, με κοινοποίηση στον ύποπτο, με την οποία ενημερώνονταν ότι δεν μπορούσε να ικανοποιηθεί το αίτημά τους και ότι έπρεπε να προηγηθεί δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας. Επιπλέον, από περαιτέρω έρευνα διαπιστώθηκε ότι τον Ιούλιο του 2025 ο 66χρονος απέστειλε επιστολή προς την Υπηρεσία Τ/κ Περιουσιών, με την οποία αιτήθηκε την ανάκληση της αίτησης που είχε υποβάλει τον Μάρτιο του 2023 για παραχώρηση του κλήρου στο ζεύγος.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την Υπηρεσία Τ/κ Περιουσιών, σε καμία περίπτωση ο μισθωτής δεν επιτρέπεται να πωλήσει τουρκοκυπριακή γη, ούτε να την εκμισθώσει, να την εκχωρήσει ή να παραχωρήσει άδεια χρήσης σε τρίτο, είτε για ολόκληρο είτε για μέρος του τεμαχίου. Κατά τη διερεύνηση της καταγγελίας διαπιστώθηκε επίσης ότι τον Δεκέμβριο του 2025 έγινε αλλαγή του εγγεγραμμένου ενοικιαστή του τεμαχίου σε εταιρεία, στην οποία ο ύποπτος είναι ένας εκ των μετόχων.

Μετά τη σύλληψή του το βράδυ της Τρίτης, ο 66χρονος ανέφερε ότι «δεν είναι έτσι τα πράγματα» και αρνήθηκε να προβεί σε κατάθεση χωρίς την παρουσία του δικηγόρου του. Το πρωί της Τετάρτης οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο εξέδωσε διάταγμα πενθήμερης κράτησής του για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.