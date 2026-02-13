Ανακοίνωση εξέδωσε η Αστυνομία για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο.

Έντονες βροχοπτώσεις που σημειώνονται γύρω στις 2.15 το απόγευμα σήμερα Παρασκευή [13/02] ανά το παγκύπριο, επηρεάζουν την κυκλοφορία, αφού καθιστούν ολισθηρό το οδόστρωμα των δρόμων και την ορατότητα περιορισμένη.

Επηρεάζεται ειδικότερα η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Κοφίνου, στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Λευκωσίας, και στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου, όπου παρατηρείται ροή και συσσώρευση νερού σε διάφορα σημεία, ενώ η ορατότητα για τους διερχόμενους οδηγούς είναι επικίνδυνα περιορισμένη.

Η Αστυνομία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στους οδηγούς οχημάτων, που καλούνται να οδηγούν τα οχήματά τους με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας των οχημάτων τους.