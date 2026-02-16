Τα τέσσερα άτομα που συνελήφθησαν στο εμπορικό κέντρο της Πάφου το βράδυ της περασμένης Κυριακής κατά την επιχείρηση του αντιτρομοκρατικού ουλαμού της Αστυνομίας, ενώ βρίσκονταν σε κέντρο αναψυχής της περιοχής, κατηγορήθηκαν γραπτώς και αφέθηκαν ελεύθερα μετά την εκπνοή του διατάγματος κράτησης τους.

Οι τέσσερις κατηγορήθηκαν για κατοχή επιθετικών οργάνων και για χρηματικά ποσά των οποίων σύμφωνα με τις αρχές δεν απέδειξαν την προέλευση τους. Η κατηγορία για τα επιθετικά όργανα, αφορά στην σιδερογροθιά που κατείχε ο ένας εκ των τεσσάρων κατά την σύλληψη τους.

Θυμίζουμε ότι οι τέσσερις όπως δήλωσε στο δικαστήριο ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας, συνελήφθησαν το βράδυ της προηγούμενης Κυριακής σε εστιατόριο στο εμπορικό κέντρο της Πάφου, κατόπιν πληροφοριών ότι μέλη εγκληματικών ομάδων, κατά την έκφραση του, θα είχαν εκεί συνάντηση.

Οι τέσσερις ύποπτοι, δύο κυπριακής καταγωγής από την Λάρνακα και δύο αλλοδαποί, συνελήφθησαν όταν στην κατοχή τους βρέθηκαν επιθετικά όργανα και μεγάλα χρηματικά ποσά για τα οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν δόθηκαν ικανοποιητικές εξηγήσεις. Ειδικότερα εντοπίστηκαν στην κατοχή 42χρονου μια σιδερογροθιά και χρηματικό ποσό των 3,000 ευρώ, στην κατοχή 45χρονου, ποσό 3,000 ευρώ, στην κατοχή 29χρονου 5,000 ευρώ και στην κατοχή 30χρονου το ποσό των 12,810 ευρώ.