Συνελήφθησαν χθες βράδυ δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υπό κράτηση τρία πρόσωπα ηλικίας 17, 21 και 24 ετών για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος και πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, αδικήματα που διαπράχθηκαν στις 12/2/2026.

Συγκεκριμένα, τις πρώτες πρωινές ώρες της 13ης Φεβρουαρίου, καταγγέλθηκε στην Αστυνομία από 46χρονο κάτοικο Λεμεσού ότι, το βράδυ της 12ης Φεβρουαρίου, ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητο του σε δρόμο στη Λεμεσό, άγνωστο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τέσσερα πρόσωπα του ανέκοψε την πορεία. Αμέσως μετά, σύμφωνα με την καταγγελία, οι τέσσερις επιβαίνοντες φαίνονται να του επιτέθηκαν και να τον κτύπησαν σε διάφορα μέρη του σώματος του και στη συνέχεια εγκατέλειψαν τη σκηνή.

Ο 46χρονος επισκέφθηκε ιδιωτικό νοσοκομείο στη Λεμεσό όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε κάταγμα ρινικών οστών, εκχυμώσεις και εκδορές. Έτυχε των πρώτων βοηθειών και πήρε εξιτήριο.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, προέκυψε μαρτυρία εναντίον των πιο πάνω συλληφθέντων.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.