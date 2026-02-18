Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες και αίτια πρόκλησης οδικής σύγκρουσης, που συνέβη σήμερα στην επαρχία Αμμοχώστου και είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό άντρα ηλικίας 59 ετών.

Η οδική σύγκρουση συνέβη γύρω στις 2.10 το απόγευμα, σε περιοχή στο Παραλίμνι, όπου ο 59χρονος οδηγούσε μοτοσικλέτα σε χωματόδρομο, κατευθυνόμενος προς τον κύριο δρόμο Παραλιμνίου-Αγίας Νάπας. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσικλέτα του ανατράπηκε, με αποτέλεσμα ο 59χρονος να τραυματιστεί.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις, ενώ πλήρωμα ασθενοφόρου μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου τον 59χρονο, ο οποίος στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το Τμήμα Τροχαίας Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.