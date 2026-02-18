Στο πένθος έχει βυθιστεί η Σωτήρα στο άκουσμα τη είδησης του τραγικού θανάτου της 19χρονης Κριστίνας Αχιλλέως, τα ξημερώματα της Τετάρτης στην οδό Αγίας Θέκλας στη Σωτήρα. Η νεαρή, επιβιβάστηκε σε όχημα, στο οποίο επέβαιναν τρεις φίλοι της και έσβησε στο χωριό της όταν αυτό προσέκρουσε, υπό συνθήκες που διερευνώνται, στο περιτοίχισμα δεξαμενής. Από το τροχαίο τραυματίστηκε σοβαρά ακόμα μία 19χρονη, η οποία νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews το Τμήμα Τροχαίας Αμμοχώστου προσπαθεί να διαπιστώσει την ταχύτητα που είχε αναπτύξει ο 19χρονος οδηγός, ενώ διερευνάται και το κατά πόσον διαδραμάτισαν ρόλο και οι κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν την ώρα του δυστυχήματος.

Το νέο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε μισή ώρα μετά τη 1 τα ξημερώματα. Αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 19χρονος με συνοδηγό 20χρονο και επιβάτες στα πίσω καθίσματα τις δύο 19χρονες, ξέφυγε της πορείας του σε κάποιο σημείο του δρόμου και προσέκρουσε σε τσιμεντένιο περιτοίχισμα δεξαμενής, όπου και ακινητοποιήθηκε.

Η Αχιλλέως βρήκε ακαριαίο θάνατο, ενώ η δεύτερη 19χρονη τραυματίστηκε σοβαρά και λόγω της κατάστασης της υγείας της μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, στο οποίο νοσηλεύεται. Ο οδηγός και ο συνοδηγός του οχήματος τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Αμμοχώστου, Αντρέας Κωνσταντίνου, ανέφερε πως και οι τέσσερις επιβαίνοντες στο όχημα έφεραν ζώνες ασφαλείας. Πρόσθεσε, ακόμη, πως στον οδηγό του αυτοκινήτου έγινε αλκοτέστ και νάρκοτεστ με αρνητικό αποτέλεσμα.