Θανατηφόρα οδική σύγκρουση σημειώθηκε τα ξημερώματα σήμερα στη λεωφόρο Αγίας Θέκλας στη Σωτήρα, με θύμα την 19χρονη Κριστίνα Αχιλλέως, από τη Σωτήρα.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στη 01.30, αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονος, με συνοδηγό 20χρονο και επιβάτες στα πίσω καθίσματα δύο 19χρονες, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρέκκλινε της πορείας του σε κάποιο σημείο του δρόμου και προσέκρουσε σε τσιμεντένιο περιτοίχισμα δεξαμενής, όπου και ακινητοποιήθηκε.

Η Αχιλλέως τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο οδηγός και ο συνοδηγός τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας για περαιτέρω εξετάσεις.

Σημειώνεται ότι στην σκηνή έσπευσε και η Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό ενός από τους επιβάτες του οχήματος. Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, όλοι οι επιβαίνοντες στο όχημα έφεραν ζώνες ασφαλείας. Στον οδηγό διενεργήθηκε έλεγχος άλκοτεστ καθώς και νάρκοτεστ με αρνητικό αποτέλεσμα.

Η δεύτερη 19χρονη επιβάτης, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για νοσηλεία.

Φωτογραφίες από το σημείο: