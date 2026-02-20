Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό της Gabriella Tamiianu,16 ετών από τη Ρουμανία, η οποία ελλείπει από τις 19/02/2026 από τον χώρο διαμονής της στη Λευκωσία.

Η 16χρονη περιγράφεται ως ύψους 160μ. περίπου, λεπτής σωματικής διάπλασης, με μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στον αριθμό τηλεφώνου 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.