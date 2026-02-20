Με αυστηρή ποινή φυλάκισης επτά ετών καταδίκασε σήμερα το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού τη δράση του 21χρονου κατηγορούμενου, ο οποίος παραδέχθηκε ότι διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών σε πάρκο της πόλης. Στην απόφασή του, το Κακουργιοδικείο υπογράμμισε την έξαρση των αδικημάτων που σχετίζονται με ναρκωτικά, επισημαίνοντας ότι το στοιχείο της αποτροπής για την προστασία της κοινωνίας υπερτερεί σημαντικά.

Το Δικαστήριο επέβαλε συντρέχουσες ποινές φυλάκισης 4 και 3 ετών, ενώ η μεγαλύτερη ποινή, 7 ετών, αφορά την κατηγορία της κατοχής με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα ποσότητας 2 κιλών και 355 γραμμαρίων κάνναβης.

Πέραν της ποσότητας κάνναβης, ο 21χρονος παραδέχθηκε ότι κατείχε κοκαΐνη βάρους 76 γραμμαρίων και χάπια έκστασι συνολικού βάρους 42 γραμμαρίων, με σκοπό την προμήθειά τους σε άλλα πρόσωπα. Στην κατοχή του εντοπίστηκε επίσης το χρηματικό ποσό των €1.790, το οποίο αποτελούσε έσοδο από τη διακίνηση ναρκωτικών.

Στην ποινή, σύμφωνα με την απόφαση του Κακουργιοδικείου, λήφθηκε υπόψη και άλλη ποινική υπόθεση που εκκρεμούσε σε βάρος του νεαρού κατηγορούμενου ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού και αφορούσε επίσης ναρκωτικές ουσίες.

Κατά την επιμέτρηση της ποινής, το Δικαστήριο έλαβε υπόψη την άμεση παραδοχή του, η οποία συνοδεύτηκε από μεταμέλεια. Ο κατηγορούμενος συνεργάστηκε με την Αστυνομία και παραδέχθηκε με θεληματική κατάθεσή του, λίγες ημέρες μετά τη σύλληψή του, ότι κατείχε τα ναρκωτικά με σκοπό να τα προμηθεύσει σε άλλα πρόσωπα. Λήφθηκαν επίσης υπόψη το λευκό ποινικό του μητρώο, οι προσωπικές του συνθήκες, καθώς και το νεαρό της ηλικίας του.

Το Κακουργιοδικείο επισήμανε στην απόφασή του ότι «δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια τα αδικήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά παρουσιάζουν έξαρση στην Κύπρο και σε τέτοιες περιπτώσεις το στοιχείο της αποτροπής, για προστασία του κοινωνικού συνόλου, υπερτερεί έντονα».

Η ποινή προσμετράται από το διάστημα που ο 21χρονος τελεί υπό κράτηση, και συγκεκριμένα από τις 8 Αυγούστου 2025. Στην υπόθεση κατηγορούμενοι είναι ακόμη δύο νεαροί, οι οποίοι αρνούνται τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, και η ακροαματική διαδικασία ορίστηκε για το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, στις 29 Ιουλίου 2025 η ΥΚΑΝ Λεμεσού είχε λάβει πληροφορία ότι ο 21χρονος οδηγούσε συγκεκριμένο όχημα και διακινούσε ναρκωτικά σε πάρκο στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου. Ως εκ τούτου, μέλη της ΥΚΑΝ και του ΟΠΕ Λεμεσού μετέβησαν στο πάρκο, όπου εντόπισαν τρία πρόσωπα. Μόλις αυτά αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών, τράπηκαν σε φυγή εκμεταλλευόμενα το σκοτάδι και κατάφεραν να διαφύγουν.

Στο σημείο όπου βρίσκονταν τα τρία πρόσωπα εντοπίστηκε πλαστική τσάντα, η οποία κατασχέθηκε. Σε αυτήν υπήρχε μεγάλος αριθμός νάιλον συσκευασιών, που περιείχαν ποσότητα κάνναβης μεικτού βάρους πέραν των 2 κιλών, ποσότητα κοκαΐνης βάρους 79 γραμμαρίων και 100 χάπια έκστασι. Επίσης, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 1.790 ευρώ, μία ζυγαριά ακριβείας, κολλητική ταινία, άδεια νάιλον σακούλια και άλλα αντικείμενα.