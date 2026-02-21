Απίστευτο κι όμως αληθινό! Μέσα σε λίγες ώρες, ο 25χρονος υπάλληλος πρακτορείου στοιχημάτων στη Λεμεσό κατάφερε να στοιχηματίσει κουπόνια αξίας €34.645, χωρίς να καταβάλει ούτε ένα ευρώ. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε στις 15 Φεβρουαρίου, όταν ο ιδιοκτήτης του πρακτορείου ανακάλυψε τα στοιχηματικά κουπόνια στον κάδο αχρήστων του καταστήματος.

Ο 25χρονος εντοπίστηκε χθες και σήμερα Σάββατο (21/2), οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο εξέδωσε διάταγμα προσωποκράτησής του για τέσσερις ημέρες, προκειμένου να διευκολυνθούν οι αστυνομικές έρευνες.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, στις 15 Φεβρουαρίου καταγγέλθηκε στο ΤΑΕ Λεμεσού από ιδιοκτήτη πρακτορείου στοιχημάτων ότι ο 25χρονος υπάλληλός του, νωρίτερα την ίδια ημέρα, στοιχημάτισε σε αριθμό κουπονιών που αφορούσαν παιχνίδια με τυχερούς αριθμούς (Κίνο) τα οποία δεν πληρώθηκαν. Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε €34.645.

Ο νεαρός υπάλληλος, αφού ολοκλήρωσε την «δουλειά» του, εγκατέλειψε το πρακτορείο, αφήνοντας πίσω του αριθμό κουπονιών στον κάδο αχρήστων. Μετά τη λήψη καταθέσεων, εκδόθηκε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης. Ο 25χρονος αναζητήθηκε χωρίς αποτέλεσμα, ωστόσο η σύλληψή του κατέστη δυνατή το απόγευμα της Παρασκευής.