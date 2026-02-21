Μετά από ενημέρωση από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, άρχισε από την Αστυνομία η λήψη καταθέσεων από κτηνοτρόφους, καθώς και από τους κτηνιάτρους των μονάδων όπου εμφανίστηκαν ζώα με αφθώδη πυρετό.

Σύμφωνα με τους κτηνοτρόφους, τα ζώα στις μονάδες τους στην Ορόκλινη, όπου διαπιστώθηκαν θετικά κρούσματα αφθώδους πυρετού, παρουσίασαν συμπτώματα από τις 14 και 16 Φεβρουαρίου αντίστοιχα.

Σημειώνεται, ότι η μη έγκαιρη ενημέρωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για την εμφάνιση των συμπτωμάτων από μέρους των κτηνοτρόφων αποτελεί αδίκημα.

Βάσει του Άρθρου 6 του Νόμου 109/2001 «Γνωστοποίηση ασθενειών»:

6.-(1)(α) Οποιοσδήποτε κτηνίατρος διαπιστώσει ή υποπτευθεί την εκδήλωση οποιασδήποτε γνωστοποιητέας ασθένειας, υποχρεούται να ειδοποιήσει πάραυτα, χρησιμοποιώντας το γρηγορότερο μέσο επικοινωνίας που έχει στη διάθεσή του, τον Διευθυντή ή τον Επαρχιακό Κτηνιατρικό Λειτουργό της επαρχίας στην οποία διαπίστωσε ή υποπτεύθηκε την εκδήλωση της ασθένειας ή τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό.

(β) Παράλειψη συμμόρφωσης με τις διατάξεις της παραγράφου (α) αποτελεί αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και θεωρείται ανάρμοστη διαγωγή για τους σκοπούς των διατάξεων του άρθρου 17 του περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμου.

(2) Οποιοσδήποτε επιχειρηματίας ή άτομο που έχει στη φύλαξη, φροντίδα ή την κατοχή του ζώα οφείλει να ειδοποιεί το ταχύτερο δυνατό τον Διευθυντή ή τον Επαρχιακό Κτηνιατρικό Λειτουργό ή κτηνίατρο ή τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό, για οποιαδήποτε αυξημένη θνησιμότητα ή νοσηρότητα των ζώων του ή υποψία εμφάνισης γνωστοποιητέας ασθένειας.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται.