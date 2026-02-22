Υπόθεση επίθεσης, τραυματισμού, και μαχαιροφορίας, που διαπράχθηκε τα ξημερώματα σήμερα, σε υποστατικό στην περιοχή Πόλης Χρυσοχούς, διερευνά η Αστυνομία. Για την υπόθεση οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη άντρα ηλικίας 42 ετών.

Κατόπιν πληροφορίας που λήφθηκε λίγο μετά τις 3.00 τα ξημερώματα, σχετικά με επίθεση που δέχθηκε θαμώνας υποστατικού στο διαμέρισμα Χρυσοχούς, μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στη σκηνή, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνέλεξαν, άντρας ηλικίας 42 ετών, θαμώνας στο υποστατικό, πρόταξε μαχαίρι και τραυμάτισε άλλο θαμώνα, ηλικίας 25 ετών, μετά από λεκτική αντιπαράθεση που είχαν.

Οι 25χρονος και 42χρονος μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς, όπου διαπιστώθηκε ότι, ο 25χρονος έφερε τραύματα στον λαιμό και στον ώμο, ενώ ο 42χρονος έφερε τραύματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο. Οι δύο τους μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Πάφου, όπου έτυχαν εξετάσεων και στη συνέχεια ο 25χρονος απεχώρησε οικειοθελώς, ενώ ο 42χρονος έλαβε εξιτήριο.

Το περιστατικό και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι 25χρονος και 42χρονος τραυματίστηκαν διερευνώνται. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, εναντίον του 42χρονου εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, δυνάμει του οποίου αυτός συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Πόλης Χρυσοχούς συνεχίζει τις εξετάσεις.