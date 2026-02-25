Σήμερα το πρωί, μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, σε συνεργασία με μέλη της Υποδιεύθυνσης Επιτήρησης Πράσινης Γραμμής και Μεταναστευτικών Ροών, διεξήγαγαν συντονισμένες επιχειρήσεις στις επαρχίες Λευκωσίας και Αμμοχώστου.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν συνολικά 30 αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

17 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στην επαρχία Λευκωσίας,

εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στην επαρχία Λευκωσίας, 13 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στην επαρχία Αμμοχώστου.

Όλοι οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στον χώρο κράτησης Μενόγειας (ΧΩΚΑΜ), όπου διενεργούνται οι απαραίτητες διαδικασίες για επανεπατρισμό στις χώρες καταγωγής τους.