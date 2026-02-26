Ένας 50χρονος από την Έμπα της Πάφου έπεσε θύμα νέας διαδικτυακής απάτης, παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις της Αστυνομίας και των τραπεζικών οργανισμών. Ο 50χρονος δέχθηκε τηλεφωνική κλήση από άγνωστο του πρόσωπο το οποίο εμφανίσθηκε ως λειτουργός συγκεκριμένης τραπεζικής υπηρεσίας, που τον ενημέρωνε, δήθεν, ότι κάποιοι επιχειρούν να χακάρουν τον λογαριασμό του.

Προκειμένου δήθεν να τον προστατεύσει, ο φερόμενος ως τραπεζικός εκπρόσωπος του ζήτησε προσωπικά στοιχεία και κωδικούς ασφαλείας. Αν και η υπόθεση αμέσως θα έπρεπε να χτυπήσει καμπανάκι στον εν λόγω πολίτη, δυστυχώς αυτός προχώρησε στην παροχή των στοιχείων που του ζητήθηκαν και ελάχιστα λεπτά μετά είδε ένα ποσό 6860 ευρώ να μεταφέρονται από τον λογαριασμό του σε άγνωστο λογαριασμό.

Μόλις συνειδητοποίησε τι συνέβη ο 50χρονος κατήγγειλε την απάτη στην Αστυνομία, η οποία διερευνά την υπόθεση.

Με αυτή την αφορμή, η Αστυνομία καλεί εκ νέου το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, υπογραμμίζοντας ότι τράπεζες και χρηματοοικονομικοί οργανισμοί δεν ζητούν ποτέ τηλεφωνικά κωδικούς πρόσβασης, PIN ή κωδικούς επιβεβαίωσης συναλλαγών.