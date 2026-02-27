Επεισοδιακή καταδίωξη εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στους δρόμους της Λάρνακας, με κατάληξη τη σύλληψη 38χρονου αλλοδαπού οδηγού μετά από σύγκρουση με αστυνομικά οχήματα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 18:40, όταν ο οδηγός εντοπίστηκε να κινείται επικίνδυνα στην περιοχή του κυκλικού κόμβου Καλού Χωριού και να παραβιάζει κόκκινο σηματοδότη σε φωτοελεγχόμενη διασταύρωση.

Αστυνομικοί που επέβαιναν σε δύο περιπολικά τού έκαναν σήμα να σταματήσει, ωστόσο εκείνος αγνόησε τις υποδείξεις, ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να διαφύγει. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας το όχημά του συγκρούστηκε με δύο περιπολικά, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να τον ακινητοποιήσουν και να προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Από το επεισόδιο δεν προέκυψαν τραυματισμοί, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα εμπλεκόμενα οχήματα. Από τους ελέγχους που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι ο 38χρονος οδηγούσε χωρίς άδεια οδήγησης και χωρίς πιστοποιητικό ασφάλειας, ενώ το όχημα δεν διέθετε σε ισχύ ΜΟΤ και η άδεια κυκλοφορίας του είχε ανασταλεί.

Επιπλέον, υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης, με τελικό αποτέλεσμα 39 μικρογραμμάρια αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 22. Συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα και τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς διερεύνησης.

Ο 38χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου για καταχώρηση της υπόθεσής του, ενώ τις έρευνες συνεχίζει ο Αστυνομικός Σταθμός Αραδίππου.