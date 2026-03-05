Συνελήφθη χθες το απόγευμα δυνάμει δικαστικού εντάλματος σύλληψης και τέθηκε υπό κράτηση, 23χρονος κάτοικος Λεμεσού.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων εξετάσεων και αξιολόγησης στοιχείων, αναφορικά με διερευνώμενη υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος και πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, αδικήματα που διαπράχθηκαν στις 12/2/2026, προέκυψε μαρτυρία εναντίον του 23χρονου. Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση είχαν συλληφθεί άλλα τρία πρόσωπα.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.