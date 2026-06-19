Οι Βουλευτές της Επαρχίας Λεμεσού παρευρέθηκαν σήμερα σε συνάντηση γνωριμίας, ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων για το έργο και τις δραστηριότητες του ΕΟΑ Λεμεσού, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του Οργανισμού, κυρίου Γιάννη Τσουλόφτα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Νερού του ΕΟΑ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού κ. Γιάννης Τσουλόφτας, παρουσίασε την ταυτότητα του Οργανισμού, τις αρμοδιότητες και τις δράσεις του, καθώς και τις κύριες προκλήσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν στο πλαίσιο της εφαρμογής της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο όραμα την αποστολή και τις στρατηγικές προτεραιότητες του ΕΟΑ Λεμεσού, επισημαίνοντας τη συμβολή του στην παροχή σύγχρονων και ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, καθώς και στον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών που προάγουν την βιώσιμη ανάπτυξη, την βελτίωση της ποιότητας ζωής και την οικονομική ανάπτυξη στην επαρχία Λεμεσού.

Στη συνάντηση, πέραν του Προέδρου του ΕΟΑ Λεμεσού κ. Γιάννη Τσουλόφτα, συμμετείχαν ο Γενικός Διευθυντής κ. Σωκράτης Μεταξάς, η Διευθυντική Ομάδα, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, Λειτουργοί του ΕΟΑ Λεμεσού, καθώς και εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Παρευρέθηκε επίσης ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ κύριος Ανδρέας Τσουλόφτας.

Η συνάντηση αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία για εποικοδομητικό διάλογο και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των παρευρισκόμενων, συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση του έργου, των στόχων και των προτεραιοτήτων του ΕΟΑ Λεμεσού. Ήταν επίσης ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια για συντονισμό των φορέων της επαρχίας προς καλύτερη διεκδίκηση των δικαιωμάτων και προώθηση των αιτημάτων της επαρχίας.

Κατά την συζήτηση αναδείχθηκε η σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ του ΕΟΑ Λεμεσού και της νομοθετικής εξουσίας, με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που καλείται να διαχειριστεί ο Οργανισμός στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, αλλά και η αναγκαιότητα στήριξης του Oργανισμού από τους Βουλευτές της Επαρχίας Λεμεσού, ώστε να προωθηθούν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και πρωτοβουλίες οι οποίες θα συμβάλουν στην επίτευξη των στρατηγικών του στόχων προς όφελος της κοινωνίας, της τοπικής ανάπτυξης και των πολιτών της επαρχίας.

Ο ΕΟΑ Λεμεσού εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τους Βουλευτές της Επαρχίας Λεμεσού για τη συμμετοχή και το έντονο τους ενδιαφέρον, καθώς και για την εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων, και προσβλέπει στη συνέχιση της συνεργασίας για την προώθηση λύσεων και δράσεων που θα ενισχύσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και τη βιώσιμη ανάπτυξη της επαρχίας.

Οι βουλευτές Λεμεσού και ο ΕΟΑ Λεμεσού θεωρούν ότι τέτοιες συναντήσεις είναι ωφέλιμες και αποφάσισαν να συνεχίσουν τις συχνές και εποικοδομητικές τους επαφές.