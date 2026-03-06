Σε σχέση με το περιστατικό που αφορά τον 32χρονο υπόδικο κατηγορούμενο για απόπειρα φόνου, ο οποίος φέρεται να έχει αναχωρήσει από τη Δημοκρατία ενώ εκκρεμεί σε βάρος του ποινική διαδικασία, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Κώστας Φυτιρής διέταξε έρευνα για τις ενέργειες που έγιναν από πλευράς Κεντρικών Φυλακών σε ό,τι αφορά τον χειρισμό του εν λόγω προσώπου.

Σε ό,τι αφορά την Αστυνομία, ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει ήδη διορίσει ερευνών αξιωματικό για τη διενέργεια διοικητικής έρευνας, κατόπιν οδηγιών του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Ο Υπουργός ζήτησε όπως τα πορίσματα των ερευνών του κοινοποιηθούν άμεσα με την ολοκλήρωση των διαδικασιών.