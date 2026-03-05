Με τραγέλαφο ομοιάζει η περίπτωση του 32χρονου υπόδικου για απόπειρα φόνου που έφερε στο φως της δημοσιότητας ο «Φ» χθες.

Ο τελευταίος έπρεπε να μεταφερθεί στις Κεντρικές Φυλακές από το Νοσοκομείο Αθαλάσσας όπου νοσηλευόταν, αλλά έμεινε ελεύθερος και μεταφέρθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στην πατρίδα του, περνώντας κάτω από το ραντάρ εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το λάθος που είχε γίνει σε σχέση με την υποδικία του και δη το ανεκτέλεστο ένταλμα σύλληψής του, δεν διαπιστώθηκε στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών, αλλά από τύχη.

Συγκεκριμένα, ο 32χρονος βρέθηκε να χρησιμοποιεί πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης (tik tok) από την πατρίδα του, τη Ρουμανία μετά τα μέσα του προηγούμενου μήνα. Μόνο τότε έγινε αντιληπτό πως δεν βρισκόταν στις Κεντρικές Φυλακές ως υπόδικος. Ακολούθησε κινητοποίηση εμπλεκόμενων προσώπων και τελικά το θέμα έφτασε στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, απ΄ όπου δόθηκαν οδηγίες στην ηγεσία της Αστυνομίας για διεξαγωγή έρευνας.

Χθες, εξάλλου, μετά το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του «Φ», τοποθετήθηκαν αρμόδια πρόσωπα από την Αστυνομία Κύπρου και τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (ΟΚΥπΥ), επιβεβαιώνοντας το περιεχόμενο του σχετικού ρεπορτάζ μας.

Ο λόγος για τον εκπρόσωπο Τύπου και επικεφαλής της υποδιεύθυνσης επικοινωνίας του αστυνομικού Σώματος, Βύρωνα Βύρωνος και την διευθύντρια των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, δρα Άννα Παραδεισιώτη. Με δηλώσεις τους στο philenews επιβεβαίωσαν τα όσα είχαμε καταγράψει χθες.

Μάλιστα, η τελευταία μας ενημέρωσε για τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης. Εξήγησε πως οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας είχαν ενημέρωση από τις Κεντρικές Φυλακές πως δεν εκκρεμούσε εναντίον του 32χρονου οτιδήποτε και τότε διευθετήθηκε ο επαναπατρισμός του.

Μας ανέφερε ότι «όντως η Αστυνομία μας είχε ετοιμάσει επιστολή όταν τον νοσηλεύαμε την πρώτη φορά, κατά τον Νοέμβριο (σ.σ. είχε συλληφθεί στις 24/11 όταν μαχαίρωσε στον λαιμό τον 49χρονο εργοδότη του)». Η κ. Παραδεισιώτη πρόσθεσε: «Μας έστειλε μια επιστολή που έλεγε πως όταν θα πάρει εξιτήριο θα πρέπει να γίνουν ανάλογες ενέργειες. Ήρθαν και τον παρέλαβαν και κατέληξε από τα κρατητήρια στις Φυλακές. Δυστυχώς αποδιοργανώθηκε πάλι ο ασθενής όταν έφυγε από κοντά μας και χρειάστηκε να νοσηλευθεί πάλι. Στη φάση της δεύτερης νοσηλείας του μας ενημέρωσαν οι Φυλακές πως δεν υφίσταται ένταλμα σύλληψης. Απέσυραν και τον δεσμοφύλακα που τον πρόσεχε. Μας έστειλαν και τα ταξιδιωτικά του έγγραφα. Αρχίσαμε, λοιπόν, διαδικασία επαναπατρισμού του. Με συνοδεία νοσηλευτών ταξίδεψε στην πατρίδα του όπου τον παρέλαβαν οικεία του πρόσωπα».

Εξάλλου, ο κ. Βύρωνος επιβεβαίωσε πως ήδη η Αστυνομία διερευνά ενδεχόμενες ευθύνες μετά από επιστολή του Γενικού Εισαγγελέα. «Επιβεβαιώνουμε το περιστατικό» είπε ο κ. Βύρωνος στο philenews και πρόσθεσε: «Πράγματι έχουμε παραλάβει επιστολή από τη Νομική Υπηρεσία και έχει διοριστεί αξιωματικός για διερεύνηση του θέματος».

Θυμίζουμε ότι ο 32χρονος συνελήφθη στις 24 Νοεμβρίου, όταν μαχαίρωσε στο λαιμό τον εργοδότη του σε υπό ανέγερση οικοδομή στη Λάρνακα. Εν συνεχεία καταχωρίστηκε υπόθεση και έγινε παραπομπή της από το Επαρχιακό Δικαστήριο στο Κακουργιοδικείο. Ο 32χρονος κρατείτο ως υπόδικος. Η πρώτη εμφάνιση στο τριμελές δικαστικό σώμα είχε οριστεί στις 3 Φεβρουαρίου, αλλά ο 32χρονος δεν παρουσιάστηκε καθώς νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας.

Το Κακουργιοδικείο την ίδια ημέρα διέταξε όπως εκδοθεί νέο ένταλμα σύλληψης, το οποίο, ωστόσο, υπό συνθήκες που διερευνώνται δεν εκτελέστηκε. Το αποτέλεσμα ήταν να μεταφερθεί στην πατρίδα του μετά από διευθετήσεις των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.

Ο 32χρονος πέρασε κάτω από το ραντάρ τουλάχιστον πέντε υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας και από υπόδικος και κατηγορούμενος για κακούργημα, κατάφερε να μείνει ελεύθερος και να ταξιδέψει για τη Ρουμανία.

Στην προσπάθειά μας να λάβουμε απαντήσεις αποταθήκαμε από τις προηγούμενες ημέρες στη Νομική Υπηρεσία, στην Αστυνομία Κύπρου, στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας), στις Κεντρικές Φυλακές και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να ελεγχθεί και ο ρόλος του Πρωτοκολλητείου.

Στις 27 Φεβρουαρίου στάλθηκε επιστολή από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα προς τον αρχηγό Αστυνομίας, Θεμιστό Αρναούτη, από τον οποίο ζητήθηκε διερεύνηση για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες προέκυψε αυτή η εξέλιξη.