Η Αστυνομία εξαγγέλλει παγκύπρια εκστρατεία ελέγχου χρήσης ζώνης ασφαλείας και παιδικών/ανυψωτικών καθισμάτων με απώτερο στόχο, τη μείωση των σοβαρών και θανάσιμων τραυματισμών σε οδικές τροχαίες συγκρούσεις.

Η εκστρατεία, θα ξεκινήσει από αύριο Δευτέρα 09 Μαρτίου και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026. Σκοπός της εκστρατείας, είναι να επιτευχθεί μέσω της αστυνόμευσης, η ευαισθητοποίηση των οδηγών και επιβατών αυτοκινήτων, στη χρήση της ζώνης ασφαλείας τόσο στα μπροστινά όσο και στα πίσω καθίσματα, αλλά και στη χρήση παιδικών και ανυψωτικών καθισμάτων.

Η συγκεκριμένη εκστρατεία, θα διεξάγεται παράλληλα και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο της συνεργασίας του Τμήματος Τροχαίας, με το Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Δίκτυο Τροχαίας ROADPOL.

Η ζώνη ασφαλείας παραμένει το πιο αποτελεσματικό χαρακτηριστικό ασφαλείας στα μηχανοκίνητα οχήματα. Σύμφωνα με την ανάλυση των διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων της τριετίας 2022 – 2024, ποσοστό 50,9% των νεκρών οδηγών και επιβατών οχημάτων, δεν έφεραν ζώνη ασφάλειας.