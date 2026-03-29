Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας Αμμοχώστου αναφορικά με την απόπειρα φόνου σε βάρος 34χρονου ιδιοκτήτη νυκτερινού κέντρου στον Πρωταρά. Μέχρι στιγμής οι δύο δράστες, που έριξαν πυροβολισμούς εναντίον του 34χρονου, παραμένουν άφαντοι, με τους ανακριτές της υπόθεσης να επεξεργάζονται κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, προκειμένου να εντοπίσουν τις κινήσεις τους.

Η νέα εγκληματική ενέργεια στην ελεύθερη Αμμόχωστο, έθεσε σε συναγερμό την Αστυνομία, αφού όλα δείχνουν πως οι δράστες δεν ήθελαν απλώς να εκφοβίσουν, αλλά προσπαθούσαν να σκοτώσουν τον ιδιοκτήτη του νυκτερινού κέντρου. Ο τρόπος δράσης τους δε παραπέμπει σε συμβόλαιο θανάτου και είναι γι’ αυτόν τον λόγο που δεν αποκλείεται η υπόθεση να σχετίζεται με την ευρύτερη δράση του οργανωμένου εγκλήματος.

Τα κίνητρα των δραστών παραμένουν άγνωστα, ωστόσο στο μικροσκόπιο έχουν τεθεί οι επαγγελματικές δραστηριότητες του ιδιοκτήτη του νυκτερινού κέντρου, που είναι πρόσωπο που απασχόλησε στο παρελθόν την Αστυνομία. Από τον 34χρονο, που δεν τραυματίστηκε, αναμένεται να ληφθεί γραπτή κατάθεση.

Η Αστυνομία αναμένει, ακόμη, από τις Βρετανικές Βάσεις την παράδοση του οχήματος που φέρονται να πυρπόλησαν στην Ξυλοφάγου οι δράστες πριν τη διαφυγή τους. Κατά τις έρευνες της Αστυνομίας των ΒΒ σε αυτό εντοπίστηκε ένα πιστόλι και μια γεμιστήρα, τα οποία είναι καμένα και θα σταλούν για εξειδικευμένες εξετάσεις. Σημειώνεται πως από τη σκηνή της απόπειρας φόνου στην περιοχή Περνέρα παραλήφθηκαν κάλυκες διαμετρήματος 9 χιλιοστών.

Η απόπειρα φόνου διαπράχθηκε χθες δέκα λεπτά μετά τα μεσάνυκτα στη λεωφόρο Πρωταρά-Κάβο Γκρέκο, παρά τα φώτα τροχαίας Περνέρα. Ο 34χρονος μόλις είχε αναχωρήσει από το νυκτερινό του κέντρο και κατευθυνόταν με αριστεροτίμονο αυτοκίνητο τύπου hummer προς το Κάβο Γκρέκο. Οι δράστες ήταν κρυμμένοι σε χωράφι και μόλις το όχημα του 34χρονου προσέγγισε τα φώτα τροχαίας, ο ένας εξ αυτών άρχισε να πυροβολεί προς το μέρος του.

Τουλάχιστον τέσσερις από τους πυροβολισμούς έπληξαν το όχημα του θύματος, το οποίο ακινητοποιήθηκε λίγα μέτρα μετά, λόγω βλάβης. Σε κάποια στιγμή ο 34χρονος, όπως ανέφερε προφορικά στην Αστυνομία, διαπίστωσε πως οι δράστες τον ακολουθούσαν και τότε βγήκε από το αυτοκίνητο, άρχισε να τρέχει και βρήκε καταφύγιο στο νυχτερινό του κέντρο, που βρίσκεται 200 μέτρα μακριά. Οι δράστες στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και εγκατέλειψαν το σημείο.

Περίπου μισή ώρα αργότερα η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας έλαβε πληροφορία για φλεγόμενο όχημα σε χωράφι στην Ξυλοφάγου. Το όχημα εντοπίστηκε κοντά στον αυτοκινητόδρομο Αγίας Νάπας-Ριζοελιάς, στην έξοδο που οδηγεί προς τη Λάρνακα. Η φωτιά κατασβέστηκε, πρόλαβε, ωστόσο, να κάνει στάχτη το σαλούν αυτοκίνητο, το οποίο διαπιστώθηκε πως είχε κλαπεί πρόσφατα από τη Λευκωσία.

Μέλη της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας του Αρχηγείου Αστυνομίας και του ΤΑΕ Αμμοχώστου διενήργησαν χθες εκτεταμένες έρευνες στη σκηνή στον Πρωταρά και παρέλαβαν, πέραν από τους κάλυκες, και άλλα τεκμήρια, τα οποία έχουν σταλεί για επιστημονικές εξετάσεις.