Έρευνες σε πολλές κατευθύνσεις διενεργεί η Αστυνομία Αμμοχώστου σε σχέση με την απόπειρα φόνου σε βάρος 34χρονου ιδιοκτήτη νυκτερινού κέντρου στον Πρωταρά. Μέχρι στιγμής τα κίνητρα των δραστών δεν έχουν ξεκαθαρίσει, ωστόσο θεωρείται βέβαιο πως έστησαν καρτέρι θανάτου στον 34χρονο, ο οποίος δεν τραυματίστηκε από τους πυροβολισμούς που έπληξαν το όχημά του. Οι ανακριτές της υπόθεσης ψάχνουν με ποιους είχε διαφορές ο νεαρός, που είναι πρόσωπο γνωστό στις Αρχές.

Πληροφορίες αναφέρουν πως στο καμένο όχημα που άφησαν πίσω τους οι δράστες, εντοπίστηκε πιστόλι και μια γεμιστήρα, τα οποία έχουν καεί και έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας. Η Αστυνομία εξετάζει, ακόμη, κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης από την περιοχή Περνέρα σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν οι κινήσεις του οχήματος, στο οποίο επέβαιναν οι δύο δράστες. Όπως διαπιστώθηκε το όχημα είχε δηλωθεί ως κλοπιμαίο από τον ιδιοκτήτη του, που βρίσκεται στη Λευκωσία.

Η απόπειρα φόνου διαπράχθηκε δέκα λεπτά μετά τα μεσάνυκτα στη λεωφόρο Πρωταρά-Κάβο Γκρέκο, παρά τα φώτα τροχαίας Περνέρα. 0 34χρονος μόλις είχε αναχωρήσει από το νυκτερινό του κέντρο και κατευθυνόταν με αριστεροτίμονο αυτοκίνητο τύπου hummer προς το Κάβο Γκρέκο. Οι δράστες ήταν κρυμμένοι σε χωράφι και μόλις το όχημα του 34χρονου προσέγγισε τα φώτα τροχαίας, ο ένας εξ αυτών άρχισε να πυροβολεί προς το μέρος του. Το αυτοκίνητο του θύματος ακινητοποιήθηκε λίγα μέτρα μακριά, με τον ίδιο να διαφεύγει πεζός, αφού διαπίστωσε, όπως ανέφερε, πως οι δράστες τον ακολουθούσαν. Ο 34χρονος βρήκε καταφύγιο στο νυχτερινό του κέντρο, που βρίσκεται 200 μέτρα μακριά.

Οι δράστες στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και εγκατέλειψαν το σημείο. 35 λεπτά αργότερα η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας έλαβε πληροφορία για φλεγόμενο όχημα σε χωράφι στην Ξυλοφάγου. Το όχημα εντοπίστηκε κοντά στον αυτοκινητόδρομο Αγίας Νάπας-Ριζοελιάς, στην έξοδο που οδηγεί προς τη Λάρνακα. Η φωτιά κατασβέστηκε, πρόλαβε, ωστόσο, να κάνει στάχτη το αυτοκίνητο. Αυτό που εικάζεται είναι πως είτε είχαν κρύψει άλλο όχημα στην περιοχή με το οποίο διέφυγαν, είτε τους ανέμενε με αυτοκίνητο άλλο άτομο.

Στην περιοχή Περνέρα διενεργήθηκαν εξετάσεις από μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου και του εγκληματολογικού του Αρχηγείου Αστυνομίας. Όπως διαπιστώθηκε οι σφαίρες που έπληξαν το αυτοκίνητο του 34χρονου ήταν τουλάχιστον τέσσερις, ενώ στη σκηνή βρέθηκαν κάλυκες 9 χιλιοστών. Έρευνες στο καμένο όχημα διενήργησαν αστυνομικοί των Βρετανικών Βάσεων



