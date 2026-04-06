Σε συναγερμό τέθηκε η Αστυνομία στη Λεμεσό, έπειτα από πληροφορία που έλαβε για νεκρό άτομο στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, γύρω στη μία το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, πρόκειται για Ελληνοκύπρια, η οποία εντοπίστηκε νεκρή σε εγκαταλελειμμένη πολυκατοικία. Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, όπου εκ πρώτης όψεως διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα δεν έφερε οποιεσδήποτε εξωτερικές κακώσεις. Η σκηνή αποκλείστηκε και διενεργούνται εξετάσεις. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για 38χρονη άνεργη και άστεγη.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λεμεσού, ενώ αναμένεται να παραληφθεί υλικό από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης της περιοχής, ώστε να διαπιστωθεί πότε ήταν η τελευταία φορά που θεάθηκε στην περιοχή η θανούσα.