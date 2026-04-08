Αλλαγή δεδομένων σε πολύκροτη υπόθεση φερόμενης εγκληματικής ομάδας που παρείχε προστασία σε επιχειρήσεις της Λάρνακας. Με σημερινή του απόφαση το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας άφησε, υπό όρους, ελεύθερους τους τρεις από τους τέσσερις κατηγορούμενους, στηριζόμενο στην αφαίρεση αδικημάτων από το κατηγορητήριο.

Πρόκειται για 42χρονο και δύο 29χρονους, οι συνήγοροι υπεράσπισης των οποίων, Χρίστος Πουτζιουρής, Αρτέμης Μάρκου και Νικόλας Καντάρας, είχαν φέρει ένσταση στην κράτησή τους. Ως υπόδικος παραμένει μόνο ο ΣΥΟΠ, ο οποίος κατηγορείται και για την απόπειρα φόνου γνωστού επιχειρηματία, ενώ σε προηγούμενη διαδικασία είχε απαλλαχθεί 32χρονος, λόγω μη επαρκούς μαρτυρίας.

Το δικαστήριο έκρινε πως λόγω της ουσιαστικής μεταβολής του κατηγορητηρίου δικαιολογείται η εκ νέου εξέταση του αιτήματος της κράτησής των τριών κατηγορουμένων. Έλαβε ακόμη υπόψη τις προσωπικές περιστάσεις τους, καθώς και τους δεσμούς τους με την Κυπριακή Δημοκρατία που μειώνει τον κίνδυνο φυγοδικίας σε άλλες χώρες.

Οι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι και διατάχθηκε όπως έκαστος υπογράψει εγγύηση €30.000 με αξιόχρεους εγγυητές, να παραδώσει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα και να παρουσιάζεται 3 φορές την εβδομάδα σε αστυνομικό σταθμό. Επιπρόσθετα τα ονόματά τους τοποθετήθηκαν στο στοπ λιστ. Όπως προαναφέρθηκε από το κατηγορητήριο της υπόθεσης, έχουν αφαιρεθεί αρκετές κατηγορίες.

Ο 42χρονος αντιμετωπίζει πλέον κατηγορίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες καθώς και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενώ οι δύο 29χρονοι μία επιπρόσθετη για συνδρομή σε νομιμοποίηση εσόδων. Όλοι απάντησαν πως δεν παραδέχονται ενοχή και η ακρόαση της υπόθεσης ορίστηκε για τις 5 Μαΐου.

Υπενθυμίζεται πως φερόμενη δράση του εγκληματικού δικτύου ήρθε στο φως όταν εντοπίστηκαν βίντεο σε δύο κινητά τηλέφωνα, που είχαν κατασχεθεί κατά τη σύλληψη 22χρονου Συμβασιούχου Οπλίτη της Εθνικής Φρουράς, ο οποίος κατηγορείται για την απόπειρα φόνου σε βάρος 47χρονου επιχειρηματία τον περασμένο Ιούλιο.

Σημειώνεται πως ο εν λόγω επιχειρηματίας παραπέμφθηκε σε δίκη για παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία, σε σχέση με την υπόθεση της ρίψης πυροβολισμών στο κέντρο της Λάρνακας και βρίσκεται ελεύθερος υπό όρους. Στα βίντεο που εντοπίστηκαν στα κινητά απεικονίζονται διάφορα περιστατικά από το 2023-2025, στα οποία ο 22χρονος, φέρεται να επιδεικνύει μεγάλα χρηματικά ποσά.

Όπως λέχθηκε στο δικαστήριο κατά τη διαδικασία προσωποκράτησης, στο κινητό του ΣΥΟΠ εντοπίστηκε και βίντεο, στο οποίο φαίνεται να επιδεικνύει χρήματα από την είσπραξη συγκεκριμένου νυχτερινού κέντρου στην περιοχή Μακένζι. Στο σπίτι του 42χρονου, φερόμενου ως επικεφαλής του δικτύου, είχε βρεθεί, εξάλλου, ένα σημειωματάριο με ονόματα, δίπλα στα οποία αναγράφονταν χρηματικά ποσά.

Σημειώνεται πως η Αστυνομία ανέφερε πως έκανε έλεγχο στα δηλωμένα οικονομικά στοιχεία των κατηγορούμενων και διαπίστωσε, όπως είχε αναφερθεί στο δικαστήριο, πως δεν συνάδουν με τα περιουσιακά τους στοιχεία.