Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 03:50 τα ξημερώματα στην Κοφίνου, καταστρέφοντας ολοσχερώς βάρκα που ανήκει σε 67χρονο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η βάρκα βρισκόταν τοποθετημένη πάνω σε τρόλεϊ, σε ανοικτό χωράφι, όταν έγινε αντιληπτή η πυρκαγιά. Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία κατάφερε να κατασβέσει τη φωτιά, ωστόσο η βάρκα υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή.

Η σκηνή αποκλείστηκε από τις Αρχές, ενώ οι εξετάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη από το ΤΑΕ Λάρνακας σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Κοφίνου.