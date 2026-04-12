Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 23:00 το βράδυ της Παρασκευής στη Λεμεσό, σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας 24χρονου, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από την οικία του.

Η πυρκαγιά έγινε αντιληπτή από περίοικους, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να σπεύδει στο σημείο και να κατασβένει τη φωτιά. Από το περιστατικό προκλήθηκαν ελαφρές ζημιές στο όχημα.

Η σκηνή αποκλείστηκε από τις Αρχές, ενώ οι εξετάσεις αναμένεται να συνεχιστούν το πρωί. Εκ πρώτης όψεως, η υπόθεση φαίνεται να σχετίζεται με κακόβουλη ενέργεια, με το ΤΑΕ Λεμεσού να διερευνά την υπόθεση.