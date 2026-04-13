Γύρω στις 7:30 χθες το απόγευμα, λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία για τραυματισμό προσώπου από χρήση κροτίδας σε δημοτικό σχολείο της επαρχίας Λάρνακας.

Από εξετάσεις που ακολούθησαν από μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Κοφίνου, διαπιστώθηκε ότι ενώ 16χρονος βρισκόταν σε δημοτικό σχολείο της επαρχίας Λάρνακας με άλλα πρόσωπα, τραυματίστηκε στη παλάμη του χεριού του από χρήση εργοστασιακής κροτίδας.

Ο ανήλικος παραλήφθηκε από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου αφού έτυχε των πρώτων βοηθειών, έλαβε εξιτήριο.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Κοφίνου, συνεχίζει τις εξετάσεις.