Αναστάτωση στο γυναικείο πληθυσμό προκαλεί απόφαση της ΕΕ. Η ουσία TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) που περιέχεται σε βερνίκια (τζελ) νυχιών, κατόπιν μελετών, διαπιστώθηκε ότι είναι τοξική, προκαλεί προβλήματα στη γονιμότητα και μπορεί να επηρεάσει γενικά το αναπαραγωγικό σύστημα. Για τον λόγο αυτό και η Ε.Ε αποφάσισε από τον περασμένο Μάιο να την χαρακτηρίσει «απαγορευμένη» από την 1η Σεπτεμβρίου.

Το TPO είναι φωτοεκκινητής, δηλαδή μια ουσία που ενεργοποιεί τη διαδικασία σκλήρυνσης του υλικού, όταν αυτό εκτίθεται σε φως UV ή LED. Χάρη σε αυτή τη δράση, το βερνίκι αποκτά αντοχή και διάρκεια.

Η χρήση της ουσίας αυτής, μέχρι σήμερα επιτρεπόταν μόνο σε επαγγελματικά προϊόντα για τεχνητά νύχια, με μέγιστη περιεκτικότητα 5%.

Μετά από μελέτες ωστόσο, η Ε.Ε. αποφάσισε την κατάταξη της TPO στην κατηγορία 1Β ΚΜΤ (στην οποία κατατάσσονται οι καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες) και να κηρύξει τη χρήση της απαγορευμένη στην επικράτεια της.

Σε δηλώσεις της στο philenews, η διευθύντρια Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Έλενα Παναγιωτοπούλου τόνισε ότι «από τη στιγμή που μια ουσία κατατάσσεται στη συγκεκριμένη κατηγορία και απαγορεύεται η χρήση της, εμείς οφείλουμε να συμμορφωθούμε διότι πάνω απ’ όλα είναι η ασφάλεια των πολιτών, στην προκειμένη περίπτωση της πλειοψηφίας των γυναικών της Κύπρου».

«Δηλαδή, όταν μετά από μελέτες διαπιστώνεται ότι πρόκειται για μια ουσία που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στις γυναίκες, σίγουρα δεν μπορούμε να μην συμμορφωθούμε με τον σχετικό Κανονισμό».

Η πρώτη ανακοίνωση για τη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή απόφαση έγινε τον περασμένο Μάϊο ενώ στις 4 Ιουλίου 2025 στην Κύπρο ενημερώθηκαν σχετικά και οι επαγγελματίες του χώρου αλλά και οι πολίτες.

Η βιομηχανία στην Ε.Ε, είπε η κ. Παναγιωτοπούλου, ενημερώθηκε αμέσως μετά τη λήψη της απόφασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο «ώστε να μεριμνήσει για την αντικατάσταση της ουσίας αυτής στα σχετικά προϊόντα».

«Επειδή η απαγόρευση της συγκεκριμένης ουσίας, θα επηρεάσει ένα μεγάλο αριθμό προϊόντων στην κυπριακή αγορά, στα πλαίσια της προσπάθειας μας για ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων, δηλαδή των εισαγωγέων, διανομέων, αισθητικών, τεχνιτριών νυχιών, αλλά και για διευκρίνιση σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού, προχωρήσαμε σε ανακοίνωση δύο μήνες πριν την απαγόρευση της TPO».

Όπως ήταν αναμενόμενο η απαγόρευση της συγκεκριμένης ουσίας έχει προκαλέσει αναστάτωση, τόσο στους επαγγελματίες του χώρου, όσο και στους εισαγωγείς, αρκετοί εκ των οποίων υποστηρίζουν ότι το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου δεν είναι αρκετό για να μπορέσουν να αντικαταστήσουν τα αποθέματα τους με προϊόντα τα οποία δεν περιέχουν την TPO.

Οι επαγγελματίες νυχιών αλλά και οι εισαγωγείς, τόνισε η κ. Παναγιωτοπούλου «πρέπει να επικοινωνήσουν με τους προμηθευτές τους και να ζητήσουν την αντικατάσταση των προϊόντων τους με άλλα τα οποία είναι ασφαλή και δεν περιέχουν τη συγκεκριμένη ουσία. Η βιομηχανία είναι ήδη ενήμερη και στην Κύπρο, όπως και σε όλη την Ε.Ε. τα τζελ αυτά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από κανέναν από την 1η Σεπτεμβρίου και δεν υπάρχει ούτε περιθώριο για να δοθεί η οποιαδήποτε παράταση».