Ο βασιλικός, πέρα από το άρωμα και τη γεύση που χαρίζει σε σαλάτες και ιταλικά πιάτα, αποτελεί ένα από τα πιο ευεργετικά βότανα για την υγεία, με ιδιότητες που ξεπερνούν κατά πολύ τον γαστρονομικό του ρόλο.

Σύμφωνα με τη διαιτολόγο Gillian Culbertson από την Cleveland Clinic, ο βασιλικός είναι πλούσιος σε βιταμίνη Κ, η οποία ενισχύει τα οστά και συμβάλλει στην πήξη του αίματος. Παράλληλα, περιέχει ενώσεις με αντιοξειδωτική, αντιφλεγμονώδη και αντιβακτηριακή δράση, καθιστώντας τον πολύτιμο σύμμαχο στην πρόληψη χρόνιων παθήσεων.

Η αντιοξειδωτική προστασία του φυτού μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών όπως ο καρκίνος, ο διαβήτης, οι καρδιαγγειακές παθήσεις και η αρθρίτιδα. Έρευνες έχουν δείξει ότι ο γλυκός βασιλικός λειτουργεί ως «ασπίδα» έναντι του καρκίνου του παχέος εντέρου, ενώ διάφορες ποικιλίες του παρουσιάζουν αντικαρκινικές ιδιότητες. Σε ασθενείς που ήδη δίνουν μάχη με τον καρκίνο, τα θρεπτικά στοιχεία του – όπως η βιταμίνη C, ο ψευδάργυρος και ο σίδηρος – ενισχύουν το ανοσοποιητικό.

Εκτός από την αντικαρκινική δράση, ο βασιλικός συμβάλλει στη μείωση της υπέρτασης, στη βελτίωση της χοληστερόλης και στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα, κάτι που μπορεί να βοηθήσει όσους αντιμετωπίζουν διαβήτη ή νεφρική ανεπάρκεια.

Με λίγα λόγια, ο βασιλικός δεν είναι απλώς ένα αρωματικό βότανο, αλλά ένας «κρυμμένος θησαυρός» που μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής και να προστατεύσει την υγεία μας. Η ενσωμάτωσή του στη διατροφή, με μέτρο και γνώση, μπορεί να προσφέρει ουσιαστικά οφέλη.

ygeiamou.gr