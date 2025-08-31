Η μικροδισκεκτομή, γνωστή και ως οσφυϊκή μικροδισκεκτομή, αποτελεί σήμερα μια από τις πιο σύγχρονες και ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές για την αντιμετώπιση της κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου (δισκοκήλης). Εφαρμόζεται όταν οι συντηρητικές θεραπείες δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα και στοχεύει στην ανακούφιση από τον έντονο πόνο αλλά και από τα νευρολογικά συμπτώματα που προκαλεί η πάθηση.

Η επέμβαση πραγματοποιείται με γενική αναισθησία και περιλαμβάνει μια μικρή τομή λίγων χιλιοστών. Μέσα από αυτήν, ο ειδικός χειρουργός σπονδυλικής στήλης χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό χειρουργικό μικροσκόπιο για να αφαιρέσει το τμήμα του δίσκου που πιέζει τα νεύρα, με αποτέλεσμα να αποσυμπιεστούν και να σταματήσει ο πόνος που αντανακλά στο πόδι. Η διαδικασία διαρκεί συνήθως μία με δύο ώρες, ενώ ο ασθενής μπορεί να παραμείνει στο νοσοκομείο μόνο για ένα βράδυ ή, εφόσον το επιθυμεί, να επιστρέψει στο σπίτι του την ίδια ημέρα.

Η ανάρρωση είναι ιδιαίτερα γρήγορη, καθώς η τεχνική δεν απαιτεί παρατεταμένη ακινησία στο κρεβάτι. Ο ασθενής ωφελείται από άμεση βελτίωση της ποιότητας ζωής, καθώς ο πόνος υποχωρεί εντυπωσιακά. Τις πρώτες ημέρες μετά την επέμβαση συστήνεται η αποφυγή άρσης βαρών, βαθύ σκύψιμο και οδήγηση. Η επιστροφή στην εργασία εξαρτάται από το είδος της, αλλά κυμαίνεται από δύο έως τέσσερις εβδομάδες.

Τα πλεονεκτήματα της μικροδισκεκτομής είναι πολλαπλά: η μικρή τομή συνεπάγεται ελάχιστη απώλεια αίματος, η παραμονή στο νοσοκομείο είναι περιορισμένη, η ανάρρωση ταχύτερη και ο μετεγχειρητικός πόνος αισθητά μειωμένος. Σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, ποσοστό που ξεπερνά το 90% των ασθενών ανακουφίζεται από τα συμπτώματα.

Πρόκειται, επομένως, για μια ασφαλή και αποτελεσματική λύση για όσους ταλαιπωρούνται από σοβαρά προβλήματα δισκοκήλης και δεν έχουν ανταπόκριση σε πιο συντηρητικές θεραπείες. Οι εξελίξεις στις χειρουργικές τεχνικές έχουν μετατρέψει τη μικροδισκεκτομή σε μια διαδικασία σύντομη, με άμεσο όφελος και μικρότερη περίοδο αποθεραπείας, προσφέροντας στους ασθενείς τη δυνατότητα να επιστρέψουν γρήγορα στην καθημερινότητά τους.

