Η ζάχαρη δεν έχει πάντα την ίδια επίδραση στην καρδιά, καθώς ο τρόπος και η συχνότητα κατανάλωσής της παίζουν καθοριστικό ρόλο. Νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Frontiers in Public Health αποκαλύπτει ότι η συχνή κατανάλωση σακχαρούχων ποτών αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών καρδιαγγειακών παθήσεων, όπως εγκεφαλικό επεισόδιο, καρδιακή ανεπάρκεια, κολπική μαρμαρυγή και ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής. Αντίθετα, η μέτρια κατανάλωση γλυκών, όπως γλυκίσματα και αρτοσκευάσματα, φαίνεται να σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Lund της Σουηδίας και βασίστηκε σε δεδομένα από 69.705 άτομα που παρακολουθήθηκαν για περισσότερο από 20 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της μελέτης, 25.739 από αυτούς εμφάνισαν καρδιαγγειακά νοσήματα.

Σύμφωνα με τη συντονίστρια της μελέτης, Δρ. Suzanne Janzi, τα σακχαρούχα ποτά προσφέρουν μικρότερο αίσθημα κορεσμού σε σχέση με τα στερεά γλυκά, με αποτέλεσμα την εύκολη υπερκατανάλωση. Αντιθέτως, τα γλυκά καταναλώνονται συνήθως πιο περιστασιακά, γεγονός που μπορεί να τα καθιστά λιγότερο επιβλαβή.

Ένα απρόσμενο εύρημα ήταν ότι όσοι κατανάλωναν πολύ μικρές ποσότητες γλυκών εμφάνισαν υψηλότερο κίνδυνο για καρδιακά προβλήματα. Οι επιστήμονες το αποδίδουν είτε σε ήδη υπάρχουσες παθήσεις είτε σε ιδιαίτερα περιοριστικές δίαιτες, υπογραμμίζοντας ότι η πλήρης αποχή από τη ζάχαρη δεν είναι πάντα η καλύτερη επιλογή.

Αν και τα αποτελέσματα προέρχονται από τον σουηδικό πληθυσμό, όπου η συνήθεια του «fika» (καφές με γλυκό) είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη, ανοίγουν νέους δρόμους για τη μελέτη της σχέσης ζάχαρης και υγείας σε διαφορετικές κοινωνίες. Οι ερευνητές τονίζουν ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση των βιολογικών μηχανισμών που εξηγούν αυτές τις διαφορές.

Συμπερασματικά, η μέτρια κατανάλωση γλυκών φαίνεται να είναι λιγότερο επικίνδυνη σε σχέση με την υπερβολική κατανάλωση σακχαρούχων ποτών, ενώ η ισορροπία αποτελεί την πιο υγιεινή επιλογή για την προστασία της καρδιάς.

ygeiamou.gr