Η οστεοπόρωση αποτελεί μια από τις πιο σοβαρές απειλές δημόσιας υγείας, αυξάνοντας τον κίνδυνο καταγμάτων σε ισχίο, σπονδυλική στήλη και άνω άκρα. Παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο και το οικογενειακό ιστορικό είναι μη αναστρέψιμοι, ενώ άλλοι – όπως το κάπνισμα, η έλλειψη ύπνου και η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ – έχουν επανειλημμένα συνδεθεί με την πάθηση.

Νέα ιαπωνική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of the Endocrine Society έρχεται να προσθέσει ακόμη έναν κρίσιμο παράγοντα: τις διατροφικές συνήθειες. Οι επιστήμονες παρακολούθησαν σχεδόν 930.000 ενήλικες για περισσότερα από δύο χρόνια και κατέγραψαν πάνω από 28.000 κατάγματα.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Η παράλειψη πρωινού αύξησε τον κίνδυνο κατάγματος κατά 18% .

αύξησε τον κίνδυνο κατάγματος κατά . Το δείπνο λιγότερο από δύο ώρες πριν τον ύπνο συνδέθηκε με 8% υψηλότερο κίνδυνο .

συνδέθηκε με . Ο συνδυασμός και των δύο συνηθειών ανέβασε το ρίσκο στο 23%.

«Η πρόληψη της οστεοπόρωσης απαιτεί όχι μόνο ισορροπημένη διατροφή, αλλά και βελτίωση του συνολικού τρόπου ζωής», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής, Hiroki Nakajima από το Πανεπιστήμιο Nara.

Γιατί επηρεάζουν οι διατροφικές συνήθειες

Η παράλειψη του πρωινού και το αργοπορημένο δείπνο επηρεάζουν την οστική υγεία μέσω:

ορμονικών διαταραχών και αύξησης του οξειδωτικού στρες,

και αύξησης του οξειδωτικού στρες, χαμηλότερης πρόσληψης ασβεστίου και βιταμίνης D , απαραίτητων για τα οστά,

, απαραίτητων για τα οστά, διαταραχής του κιρκάδιου ρυθμού, που συνδέεται άμεσα με τον μεταβολισμό.

Οι συμμετέχοντες με αυτές τις συνήθειες εμφάνιζαν επίσης πιο συχνά ανεπαρκή ύπνο, γεγονός που ενισχύει τη θεωρία για τον ρόλο του «βιολογικού ρολογιού» στην οστική πυκνότητα.

Ποιους αφορά περισσότερο

Οι γυναίκες, οι ηλικιωμένοι και όσοι έχουν χαμηλό δείκτη μάζας σώματος ανήκουν στις πιο ευάλωτες ομάδες. Ωστόσο, οι ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες φαίνεται να ενισχύουν τον κίνδυνο σε όλες τις ηλικίες και τα δύο φύλα.

