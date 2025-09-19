Μια νεαρή επιστήμονας από την Κύπρο θα λάβει την Παρασκευή το πρεσβυτιμότατο Διεθνές Βραβείο UNESCO–Al Fozan για την Προώθηση Νέων Επιστημόνων στις STEM επιστήμες.

Η δρ. Κυριακή Μιχαηλίδου επιλέχθηκε ανάμεσα σε 269 υποψηφίους παγκοσμίως για την έρευνά της στον καρκίνο του μαστού και των ωοθηκών, ιδίως για την ανάπτυξη εργαλείων πρόβλεψης κινδύνου, τα οποία έχουν ήδη υιοθετηθεί σε διεθνείς κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες.

Το βραβείο, ύψους 50.000 δολαρίων, απονέμεται κάθε δύο χρόνια και τιμά νέους ερευνητές που προάγουν τις επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά, εμπνέοντας παράλληλα τη νέα γενιά.

Η UNESCO θέσπισε το βραβείο σε συνεργασία με το Ίδρυμα Al Fozan για να αναγνωρίσει εξαιρετικές συνεισφορές επιστημόνων κάτω των 40 ετών, των οποίων το έργο παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων.

Η έρευνα της δρ. Μιχαηλίδου επικεντρώνεται στον καθορισμό μεθοδολογιών πρόβλεψης κινδύνου για τον καρκίνο μαστού και ωοθηκών – δύο από τις πιο συχνές μορφές καρκίνου που πλήττουν γυναίκες παγκοσμίως – συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της πρώιμης διάγνωσης και της πρόληψης.

Η επιτροπή επιλογής αναγνώρισε τον πρακτικό αντίκτυπο της έρευνάς της, επισημαίνοντας ότι τα εργαλεία πρόβλεψης κινδύνου έχουν ήδη ενσωματωθεί σε διεθνείς κλινικές οδηγίες που χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες υγείας παγκοσμίως.

Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή.

Το Διεθνές Βραβείο UNESCO–Al Fozan έχει κατά το παρελθόν τιμήσει νέους επιστήμονες από διάφορους επιστημονικούς κλάδους.