Η καφεΐνη, το πιο διαδεδομένο τονωτικό ρόφημα παγκοσμίως, φαίνεται ότι μπορεί να έχει άμεση επίδραση στην ποιότητα του αίματος που συλλέγεται για μεταγγίσεις. Έρευνα του Πανεπιστημίου του Κολοράντο (Anschutz Medical Campus), που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Haematologica, αποκαλύπτει ότι η συστηματική κατανάλωση καφέ μπορεί να επηρεάζει τη λειτουργικότητα των ερυθρών αιμοσφαιρίων και την αποτελεσματικότητα των μεταγγίσεων.

Αναλύθηκαν δεδομένα από περισσότερους από 13.000 αιμοδότες και διαπιστώθηκε ότι όσοι κατανάλωναν συχνά καφεΐνη παρουσίαζαν ελαττωμένη σταθερότητα των ερυθρών αιμοσφαιρίων κατά την αποθήκευση και, στους λήπτες, μικρότερη αύξηση αιμοσφαιρίνης μετά τη μετάγγιση. Σε ορισμένους δότες, παραλλαγές στο γονίδιο ADORA2b φαίνεται να τους καθιστούν πιο ευάλωτους, καθώς το γονίδιο αυτό βοηθά τα ερυθρά αιμοσφαίρια να προσαρμόζονται σε συνθήκες χαμηλού οξυγόνου.

Πειράματα σε εθελοντές που κατανάλωσαν καφέ έδειξαν βραχυπρόθεσμες αλλαγές στα χαρακτηριστικά του αίματος, ενώ μελέτες σε ποντικούς έδειξαν ότι η καφεΐνη μπορεί να αναστέλλει το ένζυμο G6PD, επηρεάζοντας έτσι την αντοχή των ερυθρών αιμοσφαιρίων.

«Η επίδραση της καφεΐνης στα ερυθρά αιμοσφαίρια δεν είχε μελετηθεί σε μεγάλη κλίμακα μέχρι σήμερα», εξηγεί ο επικεφαλής της μελέτης Angelo D’Alessandro. «Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ακόμη και η καθημερινή κατανάλωση καφέ μπορεί να έχει σημαντικές συνέπειες στην ποιότητα του αίματος και την απόδοση των μεταγγίσεων».

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η καφεΐνη έχει σύντομη βιολογική ημιζωή, οπότε η αποφυγή κατανάλωσης καφέ λίγες ώρες πριν την αιμοδοσία μπορεί να περιορίσει τις αρνητικές επιδράσεις. Σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες ήδη συστήνεται περιορισμός της καφεΐνης πριν από τη δωρεά, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ και την Ιταλία όπου η κατανάλωση καφέ δεν αποθαρρύνεται.

Η μελέτη καταλήγει ότι, ενώ μια μικρή κατανάλωση καφέ μπορεί να βοηθήσει στη φλεβική πρόσβαση, οι διουρητικές ιδιότητες της καφεΐνης αυξάνουν τον κίνδυνο αφυδάτωσης, κάτι που μπορεί να επηρεάσει τη ροή του αίματος και να προκαλέσει ανεπιθύμητα συμβάντα κατά την αιμοδοσία.

