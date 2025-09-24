Απορρίπτουν την πρόταση των γιατρών και των ιδιωτικών νοσοκομείων για καθορισμό της αναλογίας νοσηλευτών/κλινών στα νοσηλευτήρια με Υπουργικό διάταγμα οι νοσηλευτές.

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών με ανακοίνωση του εκφράζει τη διαφωνία του με τα όσα διέρρευσαν μετά από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο γραφείο του υπουργού Υγείας Μιχάλη Δαμιανού και καταγράφει τις δικές του θέσεις και εισηγήσεις για επίλυση του προβλήματος της έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού στην Κύπρο.

«Η εισήγηση του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ) και της ΟΕΒ για ρύθμιση της στελέχωσης μέσω Υπουργικού διατάγματος βρίσκει τον ΠΑΣΥΝΜ κατηγορηματικά αντίθετο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Η στελέχωση πρέπει να κατοχυρώνεται μέσα από σταθερό και σαφές νομοθετικό πλαίσιο, όχι με αποφάσεις που εξαρτώνται από τον εκάστοτε Υπουργό ή από πιέσεις εργοδοτικών φορέων. Μια τέτοια ρύθμιση υποβαθμίζει τον ρόλο του νοσηλευτή και της μαίας, εξυπηρετώντας οικονομικά συμφέροντα εις βάρος της ποιότητας φροντίδας και της ασφάλειας των ασθενών».

Η Κύπρος, προσθέτει ο ΠΑΣΥΝΜ, «διαθέτει υψηλού επιπέδου πτυχιούχους νοσηλευτές και μαίες, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στους θετικούς δείκτες υγείας. Στην πλειοψηφία των τμημάτων οι αναλογίες νοσηλευτών-ασθενών συμβαδίζουν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Σε χώρες όπου οι αναλογίες είναι χαμηλότερες, υπάρχει υποστηρικτικό προσωπικό που απαλλάσσει τους νοσηλευτές από καθήκοντα εκτός του επαγγελματικού τους ρόλου. Στην Κύπρο, αντίθετα, οι νοσηλευτές καταγγέλλουν ότι επιφορτίζονται καθημερινά με μη νοσηλευτικά καθήκοντα, πρακτική που στοχεύει αποκλειστικά στη μείωση κόστους.

Η απαξίωση του νοσηλευτικού επαγγέλματος και η έλλειψη κατοχυρωμένων προτύπων στελέχωσης πλήττουν όχι μόνο τους επαγγελματίες αλλά και την υγεία των πολιτών. Η Πολιτεία έχει υποχρέωση να προστατεύσει το κύρος της νοσηλευτικής και μαιευτικής, διασφαλίζοντας επαρκή στελέχωση βάσει διεθνών προτύπων και όχι ευκαιριακών αποφάσεων».

Ο Σύνδεσμος των Νοσηλευτών υποστηρίζει ότι κατά τη συνάντηση με τον υπουργό Υγείας συζητήθηκαν:

– «Η συνέχιση της εκστρατείας για την προώθηση του νοσηλευτικού και μαιευτικού επαγγέλματος, ώστε την επόμενη τετραετία να καλυφθούν οι μελλοντικές ανάγκες.

– Η ολοκλήρωση της νομοθετικής ρύθμισης που θα επιτρέπει η κατοχή πτυχίου να αποτελεί κριτήριο για άδεια παραμονής με σκοπό την εργασία.

– Η μελέτη δημιουργίας νέων ρόλων και πιθανής εισαγωγής τους, όπως του τεχνικού αιμοκάθαρσης και του τεχνικού εργαλειοδότη, ώστε να απελευθερωθεί νοσηλευτικό προσωπικό από μη νοσηλευτικά καθήκοντα.

– Η ταχεία εκπαίδευση φροντιστών υγείας με σαφές καθηκοντολόγιο, ώστε να υποστηρίζουν τους νοσηλευτές χωρίς να υποκαθιστούν τις αρμοδιότητές τους.

– Η διερεύνηση τρόπων επανένταξης στο επάγγελμα νοσηλευτών που σήμερα δεν το ασκούν. Παράλληλα, συμφωνήθηκε η πραγματοποίηση συνεχών συναντήσεων για τη στελέχωση των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων».

Ο ΠΑΣΥΝΜ, «θέτει ως αδιαπραγμάτευτους όρους για την εισαγωγή νοσηλευτών από τρίτες χώρες την κατοχή των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων από αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα όπως απαιτεί η Ευρωπαϊκή Οδηγία και η Κυπριακή νομοθεσία και τη γλωσσική επάρκεια που διασφαλίζει σωστή επικοινωνία με ασθενείς, οικογένειες και άλλους επαγγελματίες υγείας».

«Παρά τις διαφωνίες μας με συγκεκριμένες προτάσεις εργοδοτικών φορέων, χαιρετίζουμε την προσπάθεια του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργού προσωπικά για την αντιμετώπιση της έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού, ένα πρόβλημα που δεν αφορά μόνο την Κύπρο αλλά αποτελεί παγκόσμια πρόκληση».