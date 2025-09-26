Οι διατροφικές μας επιλογές δεν καθορίζουν μόνο το βάρος ή την υγεία της καρδιάς, αλλά επηρεάζουν άμεσα και την κατάσταση των μαλλιών μας. Νέα διεθνής ανασκόπηση σχεδόν 20 μελετών αποκαλύπτει ότι η συχνή κατανάλωση ζαχαρούχων ποτών και αλκοόλ μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο τριχόπτωσης.

Στον αντίποδα, η επαρκής πρόσληψη βιταμίνης D και σιδήρου φαίνεται να συμβάλλει καθοριστικά στη διατήρηση γεράς και δυνατής τρίχας.

Ζάχαρη και αλκοόλ: Ο «κρυφός» κίνδυνος για την τρίχα

Η τακτική κατανάλωση αναψυκτικών με ζάχαρη και αλκοολούχων ποτών επηρεάζει το μικροβίωμα του εντέρου, μειώνοντας την απορρόφηση βασικών θρεπτικών συστατικών.

Παράλληλα, όσοι καταναλώνουν συστηματικά τέτοια ποτά τείνουν να υποκαθιστούν θρεπτικές τροφές, στερώντας τον οργανισμό από πολύτιμες βιταμίνες και μέταλλα.

Η έλλειψη βιταμίνης D, απαραίτητης για τον σχηματισμό τριχοθυλακίων, και σιδήρου, που μεταφέρει οξυγόνο προς αυτά, μπορεί να οδηγήσει σε αποδυνάμωση της τρίχας και αυξημένη πτώση.

Θρεπτικά «όπλα» κατά της τριχόπτωσης

Η ίδια ανασκόπηση δείχνει ότι μια διατροφή πλούσια σε βιταμίνες και μέταλλα προστατεύει σημαντικά τα μαλλιά. Πέρα από τη βιταμίνη D και τον σίδηρο, σημαντικό ρόλο παίζουν:

βιταμίνη C , που ενισχύει την απορρόφηση σιδήρου

, που ενισχύει την απορρόφηση σιδήρου προϊόντα σόγιας , πλούσια σε φυτικές πρωτεΐνες

, πλούσια σε φυτικές πρωτεΐνες σταυρανθή λαχανικά όπως μπρόκολο και λαχανάκια Βρυξελλών, που προσφέρουν αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες

Αυτά τα θρεπτικά στοιχεία θωρακίζουν την υγεία των μαλλιών και παράλληλα υποστηρίζουν τη συνολική ευεξία του οργανισμού.

Τι λένε οι ειδικοί

Η Julia Zumpano (Cleveland Clinic) τονίζει ότι «η πρόσληψη θρεπτικών συστατικών παίζει καθοριστικό ρόλο στην τριχόπτωση», ενώ η Zhaoping Li (UCLA) επισημαίνει: «Η διατροφή είναι το θεμέλιο της υγείας των μαλλιών».

Οι ερευνητές πάντως προειδοποιούν ότι τα αποτελέσματα δείχνουν συσχέτιση και όχι άμεση αιτιώδη σχέση, αφού οι περισσότερες μελέτες ήταν διατομεακές και σχεδόν το σύνολο των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες.

Η ποιότητα της διατροφής μας είναι καθοριστική: μείωση ζάχαρης και αλκοόλ και ενίσχυση της πρόσληψης βιταμινών και μετάλλων όχι μόνο βελτιώνουν τη γενική υγεία, αλλά βοηθούν στη διατήρηση δυνατών, υγιών και λαμπερών μαλλιών.

ygeiamou.gr