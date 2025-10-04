Η χρήση συμπληρωμάτων διατροφής είναι σήμερα πιο διαδεδομένη από ποτέ. Στις ΗΠΑ, περισσότεροι από τους μισούς ενήλικες (56%) δηλώνουν ότι καταναλώνουν τακτικά κάποιο συμπλήρωμα, είτε για ύπνο, ενέργεια, ενίσχυση ανοσοποιητικού ή μυϊκής μάζας. Ωστόσο, τα περισσότερα προϊόντα κυκλοφορούν χωρίς να έχουν προηγουμένως αξιολογηθεί ως προς την ασφάλεια ή την αποτελεσματικότητά τους.

Οι κανόνες της FDA επιτρέπουν στις εταιρείες να διαφημίζουν οφέλη όπως «υγεία της καρδιάς» ή «υποστηρίζει τη γνωστική λειτουργία», όχι όμως να αναφέρουν πρόληψη ή θεραπεία ασθενειών. Αυτό, ωστόσο, οδηγεί πολλούς καταναλωτές σε παρερμηνείες – και συχνά οι ετικέτες μοιάζουν περισσότερο με υποσχέσεις παρά με απλές ενδείξεις.

Μια νέα μελέτη των Πανεπιστημίων Southwestern και Duke, που δημοσιεύτηκε στο JAMA Network Open, δείχνει ότι πράγματι οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται τις ετικέτες σαν ιατρικούς ισχυρισμούς. Για παράδειγμα, ενώ μεγάλες κλινικές δοκιμές έχουν αποδείξει ότι το ιχθυέλαιο δεν μειώνει τα καρδιαγγειακά επεισόδια, πολλοί το λαμβάνουν πιστεύοντας ότι προστατεύει την καρδιά.

Τα βασικά ευρήματα

Η ένδειξη «υποστηρίζει την υγεία της καρδιάς» έκανε το 62,5% των συμμετεχόντων να πιστέψει ότι μειώνει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής (έναντι 53,9% χωρίς καμία ένδειξη).

Το «υποστηρίζει τη γνωστική λειτουργία» ενίσχυσε την πεποίθηση ότι μειώνει τον κίνδυνο άνοιας (47,4% έναντι 39,6%).

Σε υποθετικό συμπλήρωμα, οι ετικέτες που εστίαζαν στην καρδιά αύξησαν την πεποίθηση ότι προλαμβάνει καρδιοπάθειες, ενώ εκείνες που εστίαζαν στον εγκέφαλο αύξησαν την πίστη ότι μειώνει την πιθανότητα άνοιας.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι φράσεις όπως «υγεία της καρδιάς» ή «υγεία του εγκεφάλου» συχνά εκλαμβάνονται από το κοινό σαν εγγυήσεις θεραπευτικής δράσης, κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Κατά την εκτίμησή τους, χρειάζεται επανεξέταση του πλαισίου που διέπει τις ετικέτες των συμπληρωμάτων, ώστε να περιοριστεί η παραπλάνηση των καταναλωτών.

