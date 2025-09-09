Συχνά παρουσιάζονται ως η υγιεινή λύση για όσους θέλουν να μειώσουν τη ζάχαρη. Ωστόσο, ολοένα και περισσότερα επιστημονικά δεδομένα αμφισβητούν την «αθωότητά» τους. Μια νέα μεγάλη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Neurology, δείχνει ότι η υψηλή κατανάλωση τεχνητών γλυκαντικών μπορεί να επηρεάζει αρνητικά τη μνήμη και τη νόηση.

Η έρευνα παρακολούθησε 12.772 ενήλικες στη Βραζιλία, με μέσο όρο ηλικίας τα 52 έτη, για οκτώ χρόνια. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες ανάλογα με την ποσότητα γλυκαντικών που κατανάλωναν. Το αποτέλεσμα ήταν ανησυχητικό: όσοι ανήκαν στην ομάδα με την υψηλότερη πρόσληψη εμφάνισαν 62% ταχύτερη γνωστική έκπτωση, κάτι που ισοδυναμεί με 1,6 χρόνια πρόωρης «γήρανσης» του εγκεφάλου. Σημαντική επίδραση διαπιστώθηκε και στη μεσαία ομάδα, που παρουσίασε 35% ταχύτερη μείωση νοητικών λειτουργιών.

Στο στόχαστρο βρέθηκαν ευρέως χρησιμοποιούμενα γλυκαντικά, όπως η ασπαρτάμη, η σακχαρίνη, η ερυθριτόλη, η σορβιτόλη και η ξυλιτόλη, τα οποία εντοπίζονται σε αναψυκτικά διαίτης, γιαούρτια, γλυκίσματα και ενεργειακά ποτά. Μόνο η ταγατόζη δεν συνδέθηκε με αρνητικές επιπτώσεις.

Η δρ. Claudia Suemoto, επικεφαλής της μελέτης, σημείωσε: «Τα γλυκαντικά χαμηλών ή μηδενικών θερμίδων συχνά θεωρούνται πιο υγιεινή επιλογή, αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι ορισμένα μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του εγκεφάλου».

Αν και οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι χρειάζονται περαιτέρω μελέτες, τα ευρήματα προκαλούν έντονο προβληματισμό για τη μακροχρόνια χρήση τους, ιδιαίτερα σε άτομα με διαβήτη, που καταναλώνουν συχνότερα τέτοιου είδους προϊόντα.

