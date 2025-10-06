Η Άννη Παττίχη, προπονήτρια ζωής (life coach), απαντά σε ερωτήσεις και επιλύει προβλήματα αναγνωστών του philenews μέσα από τη στήλη Life Coach.

Ερώτηση: Αγαπητή κ. Παττίχη

Μου έχει μιλήσει μια φίλη μου για σας και θεώρησα ότι μπορώ να σας ρωτήσω κάτι που με απασχολεί.

Οι γονείς μας έφυγαν πέρσι και άφησαν μια μικρή περιουσία για να μοιραστεί ισότιμα σε μένα και τα δύο αδέλφια μου. Το πρόβλημα είναι ότι ο μεγαλύτερος αδελφός μου ορίστηκε εκτελεστής της διαθήκης, και όλα έχουν κολλήσει. Μου λέει ότι υπάρχουν “περιπλοκές”, αλλά δεν μου εξηγεί ποιες είναι. Στο μεταξύ, μένει στο σπίτι των γονιών μας και έχει αρχίσει να πουλάει πράγματα χωρίς να ρωτάει ούτε εμένα ούτε την αδελφή μας.

Όταν του είπα τις ανησυχίες μου, με κατηγόρησε ότι είμαι άπληστη και ότι “δεν εμπιστεύομαι την οικογένεια”. Δεν θέλω να χαλάσω τη σχέση με τον αδελφό μου, αλλά νιώθω πως εκμεταλλεύεται την κατάσταση.

Τι να κάνω;

-Γ

Απάντηση: Αγαπητή Γ,

Σε ευχαριστώ που εμπιστεύτηκες ένα τόσο προσωπικό σου θέμα.

Δεν είσαι άπληστη — είσαι υπεύθυνη. Όταν φεύγουν οι γονείς, η απώλεια από μόνη της είναι τεράστιο βάρος. Αν σε αυτό προστεθούν και οι δυσκολίες με την κληρονομιά, τότε ξυπνάνε ξανά παλιά οικογενειακά θέματα, πολλές φορές με άσχημο τρόπο. Ο εκτελεστής μιας διαθήκης έχει νομική και ηθική υποχρέωση να διαχειριστεί την περιουσία με δικαιοσύνη, όχι όπως τον συμφέρει. Όμως είναι κι αυτός άνθρωπος — κι έτσι συχνά μπαίνουν στη μέση συναισθήματα, παλιές αντιζηλίες ή ακόμα και συμφέροντα.

Ας ξεκινήσουμε με τα δεδομένα: ο αδελφός σου, σαν εκτελεστής, δεν είναι ο “ιδιοκτήτης” της περιουσίας των γονιών σας. Είναι προσωρινός διαχειριστής. Ο νόμος τον υποχρεώνει να ενεργεί για το καλό όλων των κληρονόμων. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κρατάει στοιχεία, να ενημερώνει, να πληρώνει τα χρέη και μετά να μοιράζει τα υπόλοιπα σύμφωνα με τη διαθήκη. Δεν έχει δικαίωμα να πουλάει πράγματα χωρίς τη συγκατάθεσή σας ή να μένει στο σπίτι σαν να του ανήκει, πάλι χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Η διαφάνεια δεν είναι χάρη ή πολυτέλεια — είναι υποχρέωση.

Τώρα, για το συναισθηματικό κομμάτι: λες ότι σε κατηγορεί για “απληστία” όταν ρωτάς. Αυτή είναι κλασική συμπεριφορά ενός θύτη και όταν κάποιος αισθάνεται στριμωγμένος. Ρίχνει την ευθύνη πάνω σου για να μην κοιτάξει τα δικά του λάθη. Να θυμάσαι: το ότι ζητάς καθαρές απαντήσεις δεν είναι απληστία — είναι υγιές όριο.

Τι μπορείς να κάνεις;

Μίλησε ήρεμα αλλά σταθερά. Πες του ξεκάθαρα ότι εκτιμάς τον χρόνο που βάζει, αλλά χρειάζεσαι γραπτή αναφορά για την πορεία της κληρονομιάς. Κράτα το ύφος σου ψύχραιμο, όχι συναισθηματικό. Χρησιμοποίησε φράσεις όπως “θέλω να βεβαιωθώ ότι τηρούνται οι επιθυμίες των γονιών μας”. Αυτό τον φέρνει πίσω στην ουσία. Βάλε προθεσμία. Ζήτησε να σου δώσει την αναφορά μέσα σε λογικό χρονικό διάστημα, π.χ. σε 30 μέρες. Χωρίς προθεσμία, μπορεί να τραβάει την υπόθεση για πάντα. Αν δεν ανταποκριθεί, ζήτα βοήθεια. Επικοινώνησε με ένα δικηγόρο για να σε βοηθήσει. Μια απλή επίσημη επιστολή από δικηγόρο συχνά αρκεί για να συμμορφωθεί ο εκτελεστής. Κι αν χρειαστεί, το δικαστήριο μπορεί ακόμα και να τον αντικαταστήσει. Μην αφήνεις την ενοχή να σε κρατάει πίσω. Σου λέει ότι “χαλάς τις σχέσεις” αν επιμείνεις. Όμως ρώτα τον εαυτό σου: τις χαλάς εσύ, ή εκείνος με τη συμπεριφορά του; Οι υγιείς οικογένειες λύνουν τα κληρονομικά ή οποιαδήποτε άλλα θέματα με διαφάνεια. Οι προβληματικές τα κρύβουν.

Σε βαθύτερο επίπεδο, οι κληρονομιές σπάνια αφορούν μόνο τα χρήματα. Συχνά ξυπνάνε ρόλους που υπάρχουν από παλιά. Ίσως ο αδελφός σου πάντα να ένιωθε ότι “του ανήκει περισσότερη εξουσία”, ή ίσως εσύ να ήσουν πάντα η “ειρηνοποιός” που δεν θέλει να δημιουργεί εντάσεις. Τώρα όμως έχεις την ευκαιρία να σπάσεις αυτόν τον κύκλο. Έχεις δικαίωμα να ζητάς δικαιοσύνη, να βάζεις όρια και να διεκδικείς αυτό που σου αναλογεί.

Και να θυμάσαι: αρμονία στην οικογένεια δεν σημαίνει σιωπή. Η πραγματική αρμονία χτίζεται με ειλικρίνεια και σεβασμό. Αν ο αδελφός σου νοιάζεται πραγματικά για τη σχέση σας, θα το καταλάβει. Αν όχι, τότε ίσως η σχέση αυτή δεν ήταν τόσο γερή όσο νόμιζες.

Μην φοβηθείς να διεκδικήσεις τη θέση σου. Το να προστατεύεις το μερίδιό σου δεν σημαίνει ότι βάζεις τα χρήματα πάνω από την οικογένεια∙ σημαίνει ότι βάζεις την ισότητα και τη δικαιοσύνη στη σωστή τους θέση. Στο τέλος της ημέρας, το σημαντικότερο είναι να μπορείς να κοιτάς τον εαυτό σου στον καθρέφτη και να ξέρεις ότι στάθηκες με αξιοπρέπεια και θάρρος.

Μια ακόμη σκέψη: ίσως αξίζει να μιλήσεις και με μια/έναν life coach. Ένας ειδικός μπορεί να σε βοηθήσει να βάλεις σε τάξη τις σκέψεις σου, να δεις πιο καθαρά πού σταματά η δική σου ευθύνη και πού αρχίζει του αδελφού σου, και να σε στηρίξει στο να βάζεις όρια χωρίς ενοχές. Μερικές φορές, μια ουδέτερη γνώμη έξω από την οικογένεια σε βοηθάει να βρεις ξανά τη δύναμή σου και να προχωρήσεις με σιγουριά.

Αν προχωρήσεις με ψυχραιμία και καθαρή συνείδηση, θα έχεις κάνει το ιδανικό — και για σένα, και για τη μνήμη των γονιών σου.

Τελικά, η πραγματική κληρονομιά των γονιών σας δεν είναι μόνο το σπίτι, τα λεφτά ή τα αντικείμενα. Είναι οι αξίες που σας άφησαν: δικαιοσύνη, εντιμότητα, οικογενειακή αγάπη. Και τιμώντας αυτές τις αξίες, με το να διεκδικείς το δίκιο σου με ηρεμία και σταθερότητα, τιμάς και εκείνους.

Σου εύχομαι καλές επιτυχίες!

Η προπόνηση ζωής σε μαθαίνει πως να διαχειρίζεσαι οποιεσδήποτε προκλήσεις της ζωής και να βγάζεις στην επιφάνεια τα θετικά σου χαρακτηριστικά για να μπορείς να πορεύεσαι στη ζωή σου αγέρωχα και περήφανα. Πρώτα μαθαίνουμε και μετά αρχίζουμε να εφαρμόζουμε και να εξασκούμε αυτούς τους καινούργιους τρόπους. Όταν αυξήσουμε τον δείκτη της Συναισθηματικής μας Νοημοσύνης (EQ) μπορούμε να διαχειριζόμαστε τις προκλήσεις με αποτελεσματικότητα. Βήμα-βήμα μαθαίνει κάποιος καινούργιους τρόπους διαχείρισης της ζωής και των καθημερινών προκλήσεων.

Όλοι μπορούμε ν’ αλλάξουμε, φτάνει να το θέλουμε και να κάνουμε βήματα σταθερά καθημερινά προς την αλλαγή!

Η Άννη Παττίχη είναι Προπονήτρια Ζωής, με ΜΑ στην Κλινική Ψυχολογία, Κλινική Υπνοθεραπεύτρια & Εκπαιδεύτρια, θεραπεύτρια Τεχνικών Συναισθηματικής Απελευθέρωσης (EFT) & Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP).

