Ο κρατικός τομέας της υγείας γενικά, στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου. Από τη μια, οι γιατροί, τα οικονομικά κίνητρα επί των εσόδων του ΟΚΥπΥ που διεκδικούν, ο διάλογος χωρίς τέλος, οι νέες διαφωνίες και η συνάντηση μεταξύ συντεχνιών και Οργανισμού που θα πραγματοποιηθεί σήμερα και από το αποτέλεσμα της θα κριθεί και η ηρεμία στα δημόσια νοσοκομεία.

Από την άλλη, οι έφοδοι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στα νοσοκομεία Λευκωσίας και Λεμεσού τα ξημερώματα της 1ης Οκτωβρίου, και η έντονη αντίδραση των γιατρών για τον έλεγχο, που όπως υποστηρίζουν, ζητήθηκε και έγινε σε φακέλους ασθενών, αλλά και η δημοσιοποίηση της έκθεσης για το νοσοκομείο Λάρνακας και οι διαπιστώσεις για γιατρούς που πληρώνονται αλλά δεν παρουσιάζονται στα ΤΑΕΠ όταν τους καλέσουν, πυροδότησαν αντιδράσεις, με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο μάλιστα να παρεμβαίνει και να θέτει ζητήματα νομιμότητας.

Ο δημόσιος διάλογος σε ψηλούς τόνους. Οι γιατροί του δημοσίου έδειξαν για άλλη μια φορά την Ελεγκτική Υπηρεσία υποστηρίζοντας ότι κατά τους αιφνιδιαστικούς νυκτερινούς ελέγχους της περασμένης εβδομάδας, η συμπεριφορά των λειτουργών της Υπηρεσίας ήταν «προσβλητική και απαξιωτική προς τους γιατρούς», επαναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και την κάθετη αντίθεση τους «στον έλεγχο που έγινε σε ιατρικούς φακέλους ασθενών».

«Πρώτη φορά είδαμε να δέχονται οι γιατροί τηλέφωνο του στυλ έρχονται λειτουργοί της Ελεγκτικής και ότι θέλουν να τους βοηθήσετε. Και πρώτη φορά ζητήθηκε από γιατρούς να δείξουν ιατρικούς φακέλους ασθενών για να εξεταστεί το αν οι ίδιοι έκαναν σωστά ή όχι την δουλειά τους», επανέλαβε αρκετές φορές χθες ο πρόεδρος της Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών με την εκπρόσωπο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Γιώτα Μιχαήλ να απαντά «αναγνωρίζουμε την προσφορά των γιατρών αλλά είναι ελεγχόμενοι. Ελέγχουμε την κρατική μηχανή, αυτή είναι η αποστολή μας. Αναπόφευκτα θα έχουμε πρόσβαση και σε ευαίσθητες πληροφορίες και σε εμπιστευτικά έγγραφα».

Στην δική του παρέμβαση ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, έθεσε, με ανακοίνωση του ζήτημα νομιμότητας για τον έλεγχο σε φακέλους ασθενών, τονίζοντας παράλληλα ότι «εάν τα γεγονότα αυτά ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, εγείρονται σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα των ενεργειών, τη διαδικασία συλλογής των δεδομένων και την τήρηση των κανόνων ιατρικού απορρήτου και επαγγελματικής δεοντολογίας. Η ιατρική εμπιστευτικότητα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων υγείας αποτελούν θεμελιώδεις αρχές κατοχυρωμένες από το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)».

Από πλευράς ΟΚΥπΥ, καταβλήθηκε εμφανώς προσπάθεια για να αποφευχθεί η οποιαδήποτε σύγκρουση με την Ελεγκτική Υπηρεσία ωστόσο τέθηκαν εν αμφιβόλω συγκεκριμένα ευρήματα, όπως για παράδειγμα, τα όσα καταγράφονται στην έκθεση για το νοσοκομείο Λάρνακας και αφορούν τον χρόνο έναρξης των χειρουργικών επεμβάσεων μετά την χορήγηση αναισθητικού.

«Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες, δεν χορηγείται σε όλους τους ασθενείς το ίδιο αναισθητικό, δεν είναι μια οριζόντια διαδικασία αλλά εξαρτάται από τον ασθενή και το πρόβλημα του», υπέδειξε σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος τύπου του ΟΚΥπΥ Χαράλαμπος Χαριλάου.

Η έκθεση για το ΤΑΕΠ του νοσοκομείου Λάρνακας – Σοβαρές παραλείψεις και απώλεια εσόδων

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εντόπισε σημαντικές παρατυπίες στη λειτουργία του ΤΑΕΠ του Νοσοκομείου Λάρνακας με κυριότερο εύρημα της τη μη προσέλευση ειδικών ιατρών που βρίσκονται σε καθήκον αναμονής παρά την αμοιβή τους για τις εφημερίες.

Συγκεκριμένα η Ελεγκτική Υπηρεσία διαπίστωσε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν τεκμηριώνεται η παρουσία των εφημερευόντων γιατρών στο νοσοκομείο, ακόμη και όταν απαιτήθηκε εισαγωγή ασθενών αφού, όπως αναφέρεται, την εξέταση και τη φροντίδα ανέλαβαν ειδικευόμενοι, ενώ οι εφημερεύοντες έλαβαν πλήρη επιδόματα ύψους €450–€850 ανά εφημερία.

Επιπλέον, ο έλεγχος αποκάλυψε ότι από 23 περιπτώσεις εισαγωγών, στις 22 δεν υπήρχε καταγραφή κλινικής εικόνας ή ώρας εξέτασης από ειδικό γιατρό. Εντοπίστηκαν έντυπα χωρίς υπογραφές ή με ελλιπή στοιχεία, ενώ τα ιατρικά αρχεία φυλάσσονταν σε ακατάλληλο χώρο, πρώην πισίνα φυσιοθεραπευτηρίου, χωρίς χρονολογική ταξινόμηση, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο προσωπικά δεδομένα.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εντόπισε επίσης ότι δεν υποβλήθηκαν 5.116 απαιτήσεις προς τον ΟΑΥ, με αποτέλεσμα απώλεια εσόδων ύψους €67.681 και ελλιπή ενημέρωση των φακέλων στο ΓεΣΥ.

Τέλος, η έκθεση κατέγραψε καθυστερήσεις στη διενέργεια χειρουργείων, με χρονικό διάστημα έως και μίας ώρας και σαράντα λεπτών μεταξύ διασωλήνωσης και έναρξης επέμβασης, αποδίδοντας το πρόβλημα στην απουσία μηχανογραφικού συστήματος καταγραφής.

«Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι γιατροί που βρίσκονται στο καθήκον αναμονής», ανέφερε στον «Φ» ο πρόεδρος της ΠΑΣΥΚΙ «δεν είναι κάτι το οποίο μπορούν να εξετάσουν άνθρωποι χωρίς ιατρική γνώση. Βεβαίως και οι γιατροί όταν τους καλέσουν ανταποκρίνονται αλλά πολλές φορές γίνεται συνεννόηση μεταξύ γιατρών και αποφασίζεται η συνέχεια της διαχείρισης των ασθενών χωρίς να χρειάζεται η παρουσία του γιατρού που βρίσκεται στο καθήκον αναμονής στο νοσοκομείο».

Σε ό,τι αφορά τη φύλαξη των ιατρικών αρχείων σε ακατάλληλο χώρο ο κ. Κούμας ανέφερε ότι «οι γιατροί του ΤΑΕΠ Λάρνακας προειδοποίησαν πολλές φορές με επιστολές τους τη διεύθυνση του νοσοκομείου χωρίς όμως να τύχουν ανταπόκρισης. Είναι ευθύνη του ΟΚΥπΥ να καθορίσει χώρο κατάλληλο για να φυλάσσονται αυτά τα αρχεία».

«Δεν έχουμε πρόβλημα με τους ελέγχους. Οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται γιατί μας βοηθούν να βελτιωνόμαστε. Ωστόσο δεν γίνεται να βρίσκονται συνεχώς οι γιατροί στο επίκεντρο τη στιγμή που υπάρχουν τόσα άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να διορθωθούν», επεσήμανε ο πρόεδρος της ΠΑΣΥΚΙ.

Κρίσιμη η σημερινή συνάντηση για τα κίνητρα των γιατρών

Η ηρεμία στα δημόσια νοσοκομεία θα κριθεί βεβαίως από το αποτέλεσμα της σημερινής συνάντησης μεταξύ των συντεχνιών των γιατρών και του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας που θα έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο συζήτησης το σχέδιο παραχώρησης κινήτρων στους ειδικούς γιατρούς για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στο πλαίσιο του ΓεΣΥ.

Μετά την δημοσιοποίηση της διαφωνίας της ΠΑΣΥΚΙ με την τελική πρόταση του ΟΚΥπΥ σε ό,τι αφορά το ύψος των οικονομικών κινήτρων για τα επόμενα τρία έτη στους γιατρούς, υπήρξε άμεση αντίδραση από πλευράς του Οργανισμού η οποία οδήγησε στον προγραμματισμό νέας συνάντησης.

Ο εκπρόσωπος τύπου του ΟΚΥπΥ Χαράλαμπος Χαριλάου ανέφερε σε δηλώσεις του ότι «εμείς δεν θεωρούμε ότι θα υπάρξει κρίση. Αύριο (σήμερα) θα γίνει μια νέα συνάντηση και θεωρούμε ότι το ζήτημα θα διευθετηθεί».

Από πλευράς του ο πρόεδρος της ΠΑΣΥΚΙ Σωτήρης Κούμας, αν και κράτησε ψηλά τους τόνους, εξέφρασε την ελπίδα ότι «ο ΟΚΥπΥ θα αντιληφθεί αυτά που εμείς επισημαίνουμε εδώ και καιρό και θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Το ζήτημα βρίσκεται σε μια κλωστή. Μια κλωστή μπορεί να κρατήσει αλλά μπορεί και να κοπεί».