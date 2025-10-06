Την έντονη αντίδραση των γιατρών προκάλεσαν οι ταυτόχρονες νυκτερινές έφοδοι λειτουργών της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) των γενικών νοσοκομείων Λευκωσίας και Λεμεσού, τα ξημερώματα της 1ης Οκτωβρίου.

Ο τρόπος με τον οποίο έγινε ο έλεγχος και οι απαιτήσεις των λειτουργών της Ελεγκτικής Υπηρεσίας «ήταν προσβλητικός και σίγουρα ξεπερνούσε, σε κάποιες περιπτώσεις, τα όρια αφού ζητούσαν, μεταξύ άλλων, από τους γιατρούς να αποδείξουν ότι εξυπηρέτησαν ένα ασθενή παρουσιάζοντας τα δεδομένα στους ηλεκτρονικούς φακέλους των δικαιούχων του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ)», ανέφερε με έντονο ύφος ο πρόεδρος της Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών Σωτήρης Κούμας.

«Δεν έχει κανένας δικαίωμα να δει τα ιατρικά δεδομένα του οποιουδήποτε πολίτη πέρασε από το ΤΑΕΠ», τόνισε ο Σωτήρης Κούμας διερωτώμενος «για το ποια σχέση μπορεί να έχουν τα ιατρικά δεδομένα ενός ασθενούς με τον σκοπό των ελέγχων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να γνωρίζει τα ιατρικά δεδομένα και το τι καταχώρησε ένας γιατρός στο φάκελο ενός ασθενή του μετά την εξυπηρέτηση του. Αυτό είναι και παραβίαση των δικαιωμάτων των ασθενών, μεταξύ πολλών άλλων».

«Επίσης από κάποιους γιατρούς, οι οποίοι βρίσκονταν σε ενεργό εφημερία και ήταν στο νοσοκομείο, όταν τους κάλεσαν να παρουσιαστούν στο ΤΑΕΠ, τους ζητούσαν να δείξουν την πολιτική τους ταυτότητα για να αποδείξουν ότι ήταν τα ίδια άτομα με εκείνα που ήταν καταγεγραμμένα ως γιατροί στο καθήκον τη συγκεκριμένη νύκτα. Δηλαδή, καλείς ένα γιατρό να αφήσει το πόστο του ενώ βρίσκεται σε ενεργό εφημερία και του ζητάς να σου δείξει την ταυτότητα του. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι τρόπος για να ασκηθεί έλεγχος από την Ελεγκτική Υπηρεσία».

«Περαιτέρω, όπως ενημερωθήκαμε, απαιτήθηκε να γίνουν τηλεφωνήματα σε συναδέλφους που βρίσκονταν σε καθήκον αναμονής στα σπίτια τους με σκοπό να τους ελέγξουν εάν θα παρουσιαστούν στο ΤΑΕΠ. Δηλαδή χωρίς να υπάρχει περιστατικό, όπως λένε οι πληροφορίες που έφθασαν κοντά μας και σίγουρα θα ζητήσουμε να ερευνηθούν, στη 1 και στις 2 τα ξημερώματα έπαιρναν τους γιατρούς τηλέφωνο για να τους ελέγξουν εάν θα ανταποκριθούν. Εάν αυτό όντως ευσταθεί σημαίνει ότι πρκύπτουν κι άλλα σοβαρά ζητήματα».

Η Ελεγκτική Υπηρεσία, είπε ο κ. Κούμας «έχει κάθε δικαίωμα και αυτή είναι η αποστολή της, να ελέγχει το κατά πόσον υπάρχει κατάχρηση εξουσίας ή διασπάθιση δημοσίου χρήματος κλπ. Αυτό όμως δεν επιτρέπει σε κανέναν ούτε να απαιτήσει να δει φακέλους ασθενών, ούτε να προσβάλλει γιατρούς οι οποίοι όταν τους ζητήθηκε να παρουσιαστούν στο ΤΑΕΠ το έπραξαν. Με όλο τον σεβασμό προς την Ελεγκτική Υπηρεσία και τον Γενικό Ελεγκτή αλλά η πρόσβαση στο φάκελο ασθενών επιτρέπεται μόνο στον γιατρό του και για αυτό άλλωστε πρόσβαση σε φακέλους του ΓεΣΥ έχουν μόνο οι γιατροί».

Για την ΠΑΣΥΚΙ, κατέληξε, «επίσης είναι πολύ σοβαρό το γεγονός ότι κάποιοι συνάδελφοι αποδέχθηκαν και εισήλθαν στους φακέλους ασθενών τους οποίους εξυπηρέτησαν προκειμένου να το αποδείξουν. Για να λέμε τα πράγματα σωστά».

«Οι συγκεκριμένες συμπεριφορές, τόσο από τους ελεγκτικούς λειτουργούς όσο και από τους ίδιους τους γιατρούς είναι αποτέλεσμα ενός κλίματος που έχει δημιουργηθεί και χρήζει και ανάλυσης και κριτικής. Δυστυχώς πρωτοτυπήσαμε».