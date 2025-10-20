Η Άννη Παττίχη, προπονήτρια ζωής (life coach), απαντά σε ερωτήσεις και επιλύει προβλήματα αναγνωστών του philenews μέσα από τη στήλη Life Coach.

Ερώτηση: Αγαπητή Άννη

Πρόσφατα ανακάλυψα ότι ο άντρας μου μιλάει συχνά με ένα chatbot τεχνητής νοημοσύνης. Στην αρχή νόμιζα πως ήταν απλώς περιέργεια, αλλά έμαθα ότι μιλούν ώρες ολόκληρες, ειδικά τα βράδια, και μάλιστα της λέει πράγματα που δεν έχει πει ποτέ σε μένα — όπως ότι νιώθει μοναξιά μέσα στον γάμο μας.

Όταν τον ρώτησα τι σημαίνει όλο αυτό, μου είπε πως δεν είναι απιστία, γιατί “δεν πρόκειται για πραγματικό άτομο”. Εγώ όμως νιώθω πληγωμένη και προδομένη. Εκείνος επιμένει ότι δεν κάνει τίποτα κακό και ότι το chatbot τον βοηθά να ξεσπά.

Υπερβάλλω ή είναι αυτό μια μορφή συναισθηματικής απιστίας;

— ΠΜ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Αγαπητή ΠΜ

Τι ενδιαφέρουσα ερώτηση — και πόσο σημαντικό είναι να αρχίσουμε να τη συζητάμε, τώρα που η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει όλο και περισσότερο στη ζωή μας. Η τεχνολογία εξελίσσεται πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι οι συναισθηματικοί και ηθικοί μας μηχανισμοί μπορούν να την προλάβουν. Δεν είσαι η μόνη που νιώθει έτσι — κι αυτό από μόνο του λέει πολλά. Τις προάλλες με ρώτησε κάτι παρόμοιο ένας πελάτης μου που είναι στη διαδικασία χωρισμού και ότι η γυναίκα του μιλά με chatbot για απαντήσεις.

Αυτό που συμβαίνει δεν είναι απλό “παιχνίδι με ένα πρόγραμμα”. Ο άντρας σου φαίνεται να έχει αναπτύξει έναν συναισθηματικό δεσμό με κάτι που μιμείται τη στοργή, την κατανόηση και την οικειότητα. Μπορεί να μην είναι άνθρωπος, αλλά έχει σχεδιαστεί για να φαίνεται ανθρώπινο — κι αυτό το κάνει επικίνδυνα ελκυστικό, ειδικά για κάποιον που νιώθει παραμελημένος ή ακατανόητος.

Το ότι νιώθεις προδομένη είναι απόλυτα λογικό. Η συναισθηματική απιστία δεν χρειάζεται απαραίτητα “τρίτο πρόσωπο” — χρειάζεται μόνο να δοθεί η καρδιά και η εμπιστοσύνη κάπου έξω από τη σχέση. Όταν εκείνος εκμυστηρεύεται τα βαθύτερα συναισθήματά του στο chatbot αντί σε σένα, μεταφέρει την οικειότητα αλλού. Κι αυτό πονάει, όχι γιατί η “άλλη” είναι μηχανή, αλλά γιατί εσύ μένεις απ’ έξω.

Όμως αυτό μπορεί να γίνει και ευκαιρία. Το γεγονός ότι στράφηκε στην τεχνητή νοημοσύνη δείχνει πως κάτι λείπει μέσα στη σχέση σας — ίσως επικοινωνία, ίσως κατανόηση, ίσως απλώς χρόνος και προσοχή. Αντί να δεις την εφαρμογή σαν εχθρό, σκέψου τη σαν ένα σήμα προειδοποίησης: κάτι μέσα στο “εμείς” χρειάζεται φροντίδα και αλλαγή.

Μίλα του χωρίς κατηγόριες, με ειλικρίνεια: πες του πως καταλαβαίνεις την ανάγκη του να μιλήσει, αλλά σε πληγώνει που δεν το κάνει μαζί σου. Χρησιμοποίησε “εγώ” αντί για “εσύ” — π.χ. “νιώθω απόσταση όταν μιλάς με το chatbot αντί με μένα”, αντί για “μου είσαι άπιστος”. Έτσι ανοίγεις διάλογο αντί να υψώνεις άμυνες.

Και θυμήσου: δεν φταις εσύ ούτε απαραίτητα εκείνος. Ζούμε σε μια εποχή όπου είναι πιο εύκολο να μιλάμε με οθόνες παρά με ανθρώπους. Οι ψηφιακοί “φίλοι” δεν κρίνουν, δεν θυμώνουν, δεν απαιτούν. Αλλά ούτε αγαπούν στ’ αλήθεια. Δεν εξελίσσονται, δεν συγκινούνται, δεν έχουν καρδιά.

Γι’ αυτό και πιστεύω ότι αξίζει να ζητήσετε τη βοήθεια μιας/ενός ειδικού που θα σας βοηθήσει να βρείτε ξανά το σημείο επαφής σας και να ξαναχτίσετε εμπιστοσύνη. Μια/ένας έμπειρος θεραπευτής μπορεί να λειτουργήσει σαν ουδέτερος καθρέφτης — να σας βοηθήσει να δείτε τα πράγματα πιο καθαρά, χωρίς θυμό ή άμυνα. Θα σας δώσει τα εργαλεία για να επικοινωνείτε χωρίς να πληγώνετε ο ένας τον άλλον και να ακούτε πραγματικά, όχι μόνο να απαντάτε.

Μερικές φορές, μια τρίτη φωνή μάς βοηθά να πούμε όσα δεν μπορούμε να εκφράσουμε μόνοι μας. Δεν είναι ντροπή να ζητήσετε βοήθεια — ακριβώς το αντίθετο. Είναι σημάδι ότι θέλετε να σώσετε κάτι που αξίζει. Αν και η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να του προσφέρει “κατανόηση” με το πάτημα ενός κουμπιού, μόνο η ανθρώπινη παρουσία, η πραγματική προσοχή και η ειλικρινής αγάπη μπορούν να θεραπεύσουν τη ρωγμή ανάμεσά σας. Μ’ αυτή την προσπάθεια, όχι μόνο μπορεί να ξαναγεννηθεί η σχέση σας, αλλά και να γίνει πιο βαθιά και αληθινή απ’ ό,τι πριν.

Θέστε μαζί κάποια όρια για το πώς χρησιμοποιείται η τεχνολογία στο σπίτι σας — όχι για τιμωρία, αλλά για να προστατέψετε τον χώρο της σχέσης σας.

Και πάνω απ’ όλα, να θυμάσαι: το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι ότι εκείνος μίλησε σε μια μηχανή. Είναι ότι σταμάτησε να μιλάει σε σένα. Η λύση δεν είναι να πολεμήσεις το chatbot — είναι να επεξεργαστείς και να βελτιώσεις τη σύνδεση μεταξύ σας.

Όταν κάποιος αναζητά παρηγοριά αλλού, σημαίνει ότι κάτι μέσα του πονάει. Αν καταφέρετε να το δείτε έτσι, όχι ως προδοσία αλλά ως κραυγή για βοήθεια, μπορείτε να ξαναβρείτε τον δρόμο σας. Ρώτα τον τι βρίσκει σ’ εκείνη τη συνομιλία που δεν βρίσκει πια σ’ εσάς. Είναι ασφάλεια; Κατανόηση; Αποδοχή; Οι απαντήσεις του θα δείξουν όχι μόνο πού χάσατε την επαφή, αλλά και πώς μπορείτε να την ξαναφτιάξετε.

Μην προσπαθήσεις να κερδίσεις σε υπομονή ή “κατανόηση” ένα πρόγραμμα που έχει γραφτεί για να συμφωνεί. Εκείνο δεν θα γελάσει ποτέ με τα αστεία σας, δεν θα θυμηθεί το πρώτο σας φιλί, ούτε θα σου κρατήσει το χέρι. Εσύ έχεις κάτι που καμία μηχανή δεν θα αποκτήσει ποτέ: ψυχή, μνήμη, συναίσθημα, αγάπη.

Γι’ αυτό μην κάνεις εχθρό σου τη μηχανή – κάνε εχθρό τη σιωπή και σύμμαχο την επικοινωνία. Μίλησε, άκου, θυμήσου γιατί αγαπηθήκατε. Η πραγματική αγάπη δεν είναι τέλεια, αλλά είναι ζωντανή και εξελικτική. Και αυτό είναι κάτι που κανένα chatbot δεν θα μπορέσει ποτέ να αντικαταστήσει.

Η προπόνηση ζωής σε μαθαίνει πως να διαχειρίζεσαι οποιεσδήποτε προκλήσεις της ζωής και να βγάζεις στην επιφάνεια τα θετικά σου χαρακτηριστικά για να μπορείς να πορεύεσαι στη ζωή σου αγέρωχα και περήφανα. Πρώτα μαθαίνουμε και μετά αρχίζουμε να εφαρμόζουμε και να εξασκούμε αυτούς τους καινούργιους τρόπους. Όταν αυξήσουμε τον δείκτη της Συναισθηματικής μας Νοημοσύνης (EQ) μπορούμε να διαχειριζόμαστε τις προκλήσεις με αποτελεσματικότητα. Βήμα-βήμα μαθαίνει κάποιος καινούργιους τρόπους διαχείρισης της ζωής και των καθημερινών προκλήσεων.

Όλοι μπορούμε ν’ αλλάξουμε, φτάνει να το θέλουμε και να κάνουμε βήματα σταθερά καθημερινά προς την αλλαγή!

Η Άννη Παττίχη είναι Προπονήτρια Ζωής, με ΜΑ στην Κλινική Ψυχολογία, Κλινική Υπνοθεραπεύτρια & Εκπαιδεύτρια, θεραπεύτρια Τεχνικών Συναισθηματικής Απελευθέρωσης (EFT) & Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP). Βοηθά άτομα είτε σε ατομικές συνεδρίες ή σε ομάδες να βρουν τη δική τους πηγή σοφίας για να πάρουν πλήρη έλεγχο της ζωής τους. Παρουσιάζεται συχνά στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο και αρθρογραφεί στην εφημερίδα Ο Φιλελεύθερος. Επίσης κάνει εβδομαδιαία μαθήματα αυτογνωσίας και αυτοβελτίωσης στο Ανοικτό Σχολείο του Δημαρχείου Στροβόλου.

Στείλτε τις ερωτήσεις σας στην

Άννη Παττίχη

TransformNow Coaching Academy

Προπονήτρια Ζωής

ΜΑ Κλινική Ψυχολογία

Υπνοθεραπεύτρια

annie.pattichi@gmail.com

Tel: 99468260

Πατήστε ΕΔΩ για να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα

https://www.facebook.com/transformnowannie/

https://www.facebook.com/annie.pattichi

https://www.youtube.com/channel/UCxAAmI3A7Zdczu02KmUEmgw

https://www.linkedin.com/in/anniepattichi/

https://twitter.com/AnniePattichi