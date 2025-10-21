Στην ανασύνταξη των γιατρών των Τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών οδήγησαν οι αιφνιδιαστικοί νυκτερινοί έλεγχοι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αλλά και η έκθεση που ακολούθησε για το ΤΑΕΠ του Νοσοκομείου Λάρνακας.

Η διαπίστωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για γιατρούς οι οποίοι ενώ βρίσκονται σε καθήκον αναμονής δεν παρουσιάζονται στα ΤΑΕΠ όταν κληθούν αλλά γίνεται τηλεφωνική συνεννόηση με τους συναδέλφους τους στα επείγοντα ή με τους ειδικευόμενους γιατρούς, μάλλον προβλημάτισε τους γιατρούς των Τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών οι οποίοι, τουλάχιστον στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, φαίνεται να εισηγούνται νέες ρυθμίσεις.

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», από το ΤΑΕΠ του νοσηλευτηρίου, στάλθηκε επιστολή στην οποία επισημαίνεται το γεγονός ότι οι τηλεφωνικές οδηγίες, σε καμία περίπτωση δεν καλύπτουν νομικά τους γιατρούς του Τμήματος.

Γι’ αυτό και το ΤΑΕΠ εισηγείται όπως, οι γιατροί που δίνουν τηλεφωνικά οδηγίες, είτε βρίσκονται καθοδόν προς το νοσοκομείο, είτε δεν προτίθενται να παρουσιαστούν αφού η κατάσταση του ασθενούς είναι ασφαλής, θα ήταν ορθότερο να καταγράφουν τις οδηγίες αυτές και να τις αποστέλλουν και με ηλεκτρονικό μήνυμα στον γιατρό των Επειγόντων που επικοινώνησε μαζί τους.

«Είναι πολύ καλά γνωστό ότι η προφορική οδηγία δεν έχει νομικό έρεισμα και φυσικά αφήνει εν πολλοίς ακάλυπτο τον Ιατρό του ΤΑΕΠ», αναφέρεται στη σχετική επιστολή στην οποία γίνεται και εισήγηση όπως «οι μέχρι πρότινος τηλεφωνικές οδηγίες, δίδονται πλέον σε γραπτή μορφή στα υπηρεσιακά email του καλούντος Ιατρού του ΤΑΕΠ».

Ενδεχομένως, αναφέρεται παράλληλα, «να υπάρχουν κι άλλες σκέψεις» οι οποίες θα μπορούσαν να τεθούν προς συζήτηση.

Η εισήγηση αυτή των γιατρών του ΤΑΕΠ, τέθηκε από τον «Φ» στον πρόεδρο της Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών, Σωτήρη Κούμα, ο οποίος ανέφερε ότι «η ΠΑΣΥΚΙ δεν μπορεί να διαφωνήσει με το περιεχόμενο της επιστολής που στάλθηκε από το ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας», αφού όπως είπε, «υπάρχει λογική βάση στα όσα αναφέρονται σε αυτή».

Μάλιστα, όπως ανέφερε, «ως συντεχνία θα θέσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα και στον ΟΚΥπΥ ώστε να υπάρξει κάποια πρωτοβουλία και να καθοριστούν διαδικασίες, με επιστημονική βάση, που θα καλύπτουν όλους τους γιατρούς και εκείνους που βρίσκονται σε καθήκον αναμονής αλλά και τους γιατρούς που βρίσκονται σε υπηρεσία στο ΤΑΕΠ».

Κάποια ζητήματα, είπε ο κ. Κούμας, «δεν μπορούμε, όταν τα εντοπίζουμε, διότι εδώ όπως φαίνεται προκύπτει κάποιο κενό, να τα κρύβουμε και να μην τα συζητάμε προκειμένου να βρίσκουμε λύσεις. Εμείς ως γιατροί είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε, να συζητήσουμε κι άλλες πιθανές λύσεις, πέραν από αυτά που εισηγείται το ΤΑΕΠ και να βοηθήσουμε στην εφαρμογή τους από όλους».