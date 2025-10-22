Κάθε μέρα 170, στην πλειοψηφία τους νεαροί, νοσηλευτές ταξιδεύουν από τη Λεμεσό και την Πάφο στη Λευκωσία προκειμένου να στελεχώνεται το Γενικό Νοσοκομείο της πρωτεύουσας. Αποτέλεσμα, δεν αντέχουν την ταλαιπωρία και παραιτούνται από τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας αναζητώντας εργασία στην επαρχία διαμονής τους.

Τα φαινόμενα αυτά, ανέφερε μιλώντας στον «Φ» ο πρόεδρος του κλάδου νοσηλευτών της ΠΑΣΥΔΥ Πρόδρομος Αργυρίδης, «δεν είναι καθόλου άσχετα με το ύψος των ενοικίων στη Λεμεσό, που λειτουργεί αποτρεπτικά για τους νέους μας σε ό,τι αφορά τη φοίτησή τους στο ΤΕΠΑΚ που εδρεύει στη Λεμεσό, αλλά και με την έλλειψη νοσηλευτών που όντως υπάρχει στην Κύπρο και έχει ως αποτέλεσμα η αυξημένη ζήτηση από τον ιδιωτικό τομέα να οδηγεί στην παραίτηση νεοεισερχόμενων στον δημόσιο τομέα νοσηλευτών».

«Αυτό το διάστημα στη Λευκωσία πηγαινοέρχονται 135 νοσηλευτές από τη Λεμεσό και άλλοι 35 περίπου από την Πάφο. Αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται σε βάρδιες και μετά τη βάρδια τους παίρνουν το λεωφορείο και επιστρέφουν στην πόλη τους. Για την Πάφο μάλιστα έχουμε και το πρόβλημα ότι τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες δεν υπάρχει μόνιμο δρομολόγιο λεωφορείου», είπε ο κ. Αργυρίδης.

Όπως εξήγησε, «το γεγονός ότι η κρατική νοσηλευτική σχολή εδρεύει στη Λεμεσό, σε συνάρτηση με τα πολύ ψηλά ενοίκια στη συγκεκριμένη πόλη, λειτουργεί αποτρεπτικά για τους τελειόφοιτους των λυκείων και για τις οικογένειές τους που κατοικούν στη Λευκωσία ή τη Λάρνακα ή την ελεύθερη Αμμόχωστο, να επιλέξουν τη νοσηλευτική για τις σπουδές τους».

Αποτέλεσμα, «εδώ και μερικά χρόνια να παρατηρείται το φαινόμενο να μην υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός αποφοίτων της νοσηλευτικής σχολής που να προέρχονται από τη Λευκωσία και σιγά σιγά, όπως φαίνεται, αυτή η τάση θα εντείνεται».

«Είναι προφανές ότι η αυξημένη ζήτηση νοσηλευτικού προσωπικού, εξαιτίας της έλλειψης που υπάρχει, αποτελεί διέξοδο για τους νοσηλευτές που πηγαινοέρχονται από τις άλλες επαρχίες στη Λευκωσία. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να πηγαινοέρχεται από την Πάφο στη Λευκωσία, μετά από νυκτερινές βάρδιες κ.λπ. για μεγάλο χρονικό διάστημα. Υποβάλλουν παραίτηση και φεύγουν. Για παράδειγμα από αριθμό 30 νοσηλευτών που προσλήφθηκαν τους προηγούμενους μήνες, οι έξι έχουν ήδη αποχωρήσει».

Το κράτος, είπε συνεχίζοντας ο κ. Αργυρίδης, «οφείλει να βρει λύσεις που θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της έλλειψης νοσηλευτών γενικά, αλλά και το πρόβλημα που φαίνεται να υπάρχει με τον πολύ μικρό αριθμό αποφοίτων νοσηλευτικής που προέχονται από τη Λευκωσία. Λύσεις υπάρχουν, όπως για παράδειγμα η λειτουργία παραρτήματος της σχολής του ΤΕΠΑΚ στη Λευκωσία ή η παραχώρηση κινήτρων για τα ενοίκια της Λεμεσού κ.λπ.».

Η έλλειψη νοσηλευτών, είπε καταλήγοντας, «τα επόμενα χρόνια θα είναι ακόμα πιο μεγάλη εάν δεν μεριμνήσουμε τώρα. Είχαμε κάποιες εισαγωγές φέτος στις νοσηλευτικές σχολές, αλλά το πρόβλημα δεν λύνεται με 100 ή 200 νοσηλευτές τον χρόνο. Να σκεφτόμαστε ότι ταυτόχρονα έχουμε και τις αφυπηρετήσεις και τα επόμενα δύο χρόνια θα αφυπηρετήσουν από τον δημόσιο τομέα γύρω στους 100 νοσηλευτές».