Με έμμεσο τρόπο ο υπουργός Υγείας επιχείρησε χθες να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της Κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την τύχη της υπηρεσίας ασθενοφόρων, ενώ παρουσιάζοντας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου του για το 2026 έκανε αναφορά στον διορισμό Επόπτη του ΓεΣΥ εντός του υπουργείου Υγείας, στην αυξημένη κατά €101 εκατ. κρατική εισφορά στο Ταμείο του ΓεΣΥ και στα €105 εκατ. που θα καταβληθούν στον ΟΚΥπΥ για τις μοναδικές υπηρεσίες υγείας που προσφέρει στους Κύπριους πολίτες για λογαριασμό του κράτους.

Για το θέμα τον ασθενοφόρων ο υπουργός Υγείας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είμαστε σε συζητήσεις με το υπουργείο Οικονομικών και θα επανέλθουμε όταν θα έχουμε κάποια απόφαση».

Αυτή τη στιγμή, ξεκαθάρισε, «δεν υπάρχει πρόθεση από πλευράς της Κυβέρνησης να μεταφερθεί η υπηρεσία ασθενοφόρων στην υπηρεσία πολιτικής προστασίας που έχει δημιουργηθεί στο υπουργείο Εσωτερικών. Για εμάς σημαντικό είναι να μειωθούν οι χρόνοι ανταπόκρισης των ασθενοφόρων και αυτό θα γίνει όταν τα κρατικά ασθενοφόρα σταματήσουν να κάνουν και απλές διακομιδές ασθενών και αναλάβουν αυτές τις διακομιδές οι ιδιώτες».

Κατά την παρουσίαση του προϋπολογισμού βεβαίως, ο Μιχάλης Δαμιανός, αναλύοντας τα νομοσχέδια που βρίσκονται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας, ανέφερε και νομοσχέδιο για τη λειτουργία των ασθενοφόρων. Σύμφωνα με παλαιότερες τοποθετήσεις του Υπουργού, το νομοσχέδιο αυτό προβλέπει για τη μεταφορά της υπηρεσίας ασθενοφόρων από τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας που βρίσκεται σήμερα, στο υπουργείο Υγείας.

Η μεγαλύτερη αύξηση στην κρατική εισφορά στο Ταμείο του ΓεΣΥ

Η μεγαλύτερη αύξηση, σε σχέση με το 2025, καταγράφεται στο ύψος της κρατικής εισφοράς στο Ταμείο του ΓεΣΥ.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, η εισφορά, υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στα €870 εκατ., δηλαδή θα είναι κατά €101,2 εκατ. αυξημένη, σε σύγκριση με το 2025 (€768,8 εκατ.), «ως επακόλουθο του θετικού ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας», όπως σημείωσε ο Μιχάλης Δαμιανός.

Σε ό,τι αφορά τον ρόλο Επόπτη της εφαρμογής της νομοθεσίας του ΓεΣΥ τον οποίο έχει αναλάβει το υπουργείο Υγείας, ο Μιχάλης Δαμιανός ανέφερε ότι «έχει δημιουργηθεί μια νέα θέση Α15 που αφορά στον επικεφαλής της Υπηρεσίας Εποπτείας, η οποία ήδη προχωρά μέσω της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων. Υπάρχει υπηρεσία και προσωπικό».

Η θέση αφορά διευθυντή, που θα έχει την ευθύνη για την εποπτεία του ΓεΣΥ σε όλους τους τομείς, πλην των παραπόνων ασθενών, ανέφερε ο υπουργός Υγείας. «Θα χειρίζεται ζητήματα, που αφορούν τη λειτουργία του συστήματος και τις σχέσεις μεταξύ παρόχων και ΓεΣΥ».

Μειώνεται το έλλειμμα του ΟΚΥπΥ

Για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι «το σχέδιο δράσης τρέχει και παρακολουθείται σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών. Το πρόβλημα το οποίο έχει ο ΟΚΥπΥ αφορά την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Το έλλειμμα μειώνεται χρόνο με τον χρόνο. Φέτος αναμένεται ότι ο Οργανισμός θα έχει έλλειμμα €40 εκατ. και του χρόνου κάτω από €30 εκατ.».

Στον προϋπολογισμό του υπουργείου Υγείας περιλαμβάνεται κονδύλι ύψους €105 εκατ. τα οποία αφορούν τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας, τις μοναδικές υπηρεσίες δηλαδή, που προσφέρει ο ΟΚΥπΥ στους Κύπριους ασθενείς για λογαριασμό του Κράτους.